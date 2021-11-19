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مكتبة الإسكندرية تستقبل الأمير تشارلز وزوجته

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مكتبة الإسكندرية تستقبل الأمير تشارلز وزوجته مكتبة الإسكندرية تستقبل الأمير تشارلز وزوجته

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استقبلت مكتبة الإسكندرية ظهر اليوم الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوول، في إطار زيارتهما لجمهورية العربية يومي 18 و19 نوفمبر 2021.


وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبه تعتز بهذة الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي «الأمير تشارلز» والسيدة «كاميلا» لزيارتهما للمكتبة، وتفقد المتاحف والمراكز الثقافية والفنية المتنوعة، بإعتبارها أقدم مكتبة في العالم رغم إنقطاعها لمدة ٢٠٠٠ عام ثم عودتها منذ ٢٠ عام فقط ولكن على النسق الذي بدأت به من البداية.


أضاف «الفقي» أن «الأمير تشارلز» له مكانه خاصة في قلوب المصريين والمسلمين بسبب إنصافه الواضح للدين الإسلامي، وذلك في محاضرته المعروفة سواءً في جامعة أكسفورد أو في الأزهر الشريف منذ سنوات. وأكد «الفقي»: كان لي شرف استقباله عندما كنت مديراً للجامعة البريطانية يوم افتتاحها. وأضاف: سعيد أن أشاركه يوم المولد رغم اختلاف السنين فعيد ميلادنا واحد. وأشار إلى أن الزيارة تأتي في عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح فكل هذه الأمور تؤكد أن هذه زيارة مباركة.


تفقد الأمير تشارلز ودوقة كورنوال بمصاحبة الدكتور مصطفى الفقي قاعة الاطلاع الرئيسية بمكتبة الإسكندرية، ومتحف الآثار. كما قام الأمير تشارلز بجولة داخل متحف المخطوطات، حيث تعرفا على المخطوطات والكتب النادرة التي يحويها المتحف. وزارت دوقة كورنوول مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية، حيث قامت بمقابلة مجموعة من الأطفال وشاركتهم قراءة القصص. كما قابلت عددًا من الكتاب وعقدوا نقاشًا حول التراث الأدبي لمدينة الإسكندرية، وثقافة القراءة. وقام الأمير تشارلز ودوقة كورنوول بتوقيع سجل كبار الزوار الخاص بمكتبة الإسكندرية. وأهدى الفقي للأمير مجموعة كتب من إصدارات المكتبة.


وفي ختام الزيارة قابل صاحب السمو الملكي الجمهور بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية، وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم.

المصرى اليوم

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