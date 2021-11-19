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هيئة المحطات النووية: إطلاق أول مفاعل مصري في 2028..

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هيئة المحطات النووية: إطلاق أول مفاعل مصري في 2028.. فيديو هيئة المحطات النووية: إطلاق أول مفاعل مصري في 2028..

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قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن أول مفاعل نووي مصري سيتم إطلاقه في عام 2028.

وأضاف أمجد الوكيل خلال لقائه مع الإعلامي، مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مناطق المفاعلات النووية لا تتعارض مع البيئة السكنية لأنها نظيفة تماما وصحية وتحافظ على البيئة، وستكون منتجعا سياحيا يجذب السائحين، مردفا نأمل في إنشاء مركز عمليات في منطقة الضبعة يستقبل طلاب المدارس والجامعات والسائحين، لإظهار الوجه الحضاري لمصر.

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن تهتم بانتقاء الكوادر البشرية العاملة في المفاعلات النووية، من خلال مجموعة من الاختبارات المتعددة، موضحا أن المهندس يمر باختبارات فنية مميكنة وفي اللغات والحاسب الآلي والأبعاد النفسية والثبات الانفعالي والكشف الطبي، لانتقاء أفضل العناصر.

وأوضح أمجد الوكيل أنه بعد اجتياز الاختبارات يتم تدريب العنصر البشري من خلال دورات مكثفة طبقا للوظيفة التي يلتحق بها، كما أنه هناك تدريب داخلي يجري في مصر، وآخر خارجي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا نأمل في تدريب 2150 عنصرا فنيا ما بين مهندسين وفنيين للعمل في الضبعة.

المصرى اليوم

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