حازم إمام: كارتيرون عمل كل حاجة عشان ميكسبش الإسماعيلي

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هاجم حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد الاداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق خلال مباراة الإسماعيلي.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»:«كارتيرون، عمل كل حاجة عشان ميكسبش الإسماعيلي، وذلك بسبب التشكيل الذي بدأ به المباراة، كما أن تغييراته كانت متأخرة، حيث كان من المفترض أن يجري ثلاث تغييرات مع بداية الشوط الثاني».

وأضاف:«الزمالك كان لايستحق الفوز، والتوفيق خدم الفريق بضربة الجزاء التي احتسبت في الدقائق الأخيرة من المباراة»، مضيفًا:«الزمالك لم يلعب سوى في اخر 20 دقيقة، وهذا بسبب روح اللاعبين».

وتابع :«كارتيرون، لازم يلعب بالتشكيل الأساسي في المباريات المقبلة وعدم تغيير مراكز اللاعبين، وعدم تكرار (تأليفة) عبدالله جمعة، باللعب في مركز الظهير الأيمن».