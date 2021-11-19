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بن شرقي وحامد يخضعان لاختبار المنشطات بعد مباراة والإسماعيلي

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بن شرقي وحامد يخضعان لاختبار المنشطات بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بن شرقي وحامد يخضعان لاختبار المنشطات بعد مباراة والإسماعيلي

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خضع المغربي أشرف بن شرقي وطارق حامد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاختبار المنشطات عقب مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، حيث سجل هدفي أبناء ميت عقبة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 84 وعمر السعيد في الدقيقة 94.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.

المصرى اليوم

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