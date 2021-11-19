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أحمد حسن يهاجم كارتيرون: «انت بتعاقب نفسك»

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أحمد حسن يهاجم كارتيرون: «انت بتعاقب نفسك» أحمد حسن يهاجم كارتيرون: «انت بتعاقب نفسك»

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هاجم أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، وذلك بسبب التشكيل الذي لعب به مباراة الإسماعيلي.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «اداء الزمالك أمام الإسماعيلي، غير مقنع، الفريق حقق الفوز فقط، دون أن يقدم مستوى مميز».

وأضاف:«كارتيرون، بيعاقب نفسه بالتشكيل الذي بدأ به المباراة، أنت بذلك لا تعاقب اللاعبين بعد خماسية الأهلي»، مضيفًا :«المدرب الفرنسي، لعب في التشكيل بشكل غريب، وهو ما أثر بالسلب على أداء الفريق»

وتابع :«الزمالك، لديه تشكيل ثابت من المفترض أن يلعب به، ويكون التغيير في أضيق الحدود»، مشيرًا :«الإسماعيلي كان هو الأفضل أمام الفريق الأبيض، ولم يستطع استغلال الفرص التي اتيحت له».

المصرى اليوم

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