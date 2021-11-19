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7 تحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ

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7 تحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ 7 تحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ

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أطلقت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، 7 تعليمات وتحذيرات للمواطنين يجب الالتزام بها خلال موجة الطقس السيئ، وذلك حفاظا على حياتهم.

كانت بعض مناطق الإسكندرية تعرضت، مساء اليوم، لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة دون تأثير على حركة المرور، تزامنا مع بدء نوة المكنسة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة بجميع المدارس، غدا السبت، للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب الطقس السيئ.

وتعتبر نوة المكنسة أولى النوات الشديدة التي يبدأ بها الشتاء في شهر نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين إتباع الآتي:

- تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من مساء اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلو متر، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

المصرى اليوم

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