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تداول ٧٥٨ طن بضائع عامة و٧١١ سيارة بهيئة مواني البحر الأحمر

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تداول ٧٥٨ طن بضائع عامة و٧١١ سيارة بهيئة مواني البحر الأحمر تداول ٧٥٨ طن بضائع عامة و٧١١ سيارة بهيئة مواني البحر الأحمر

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 7058 طن بضائع عامة ومتنوعة و326 شاحنة و385 سيارة .

شملت حركة الصادرات 6757 طن بضائع عامة و202 شاحنة و14 سيارة، وشملت حركة الواردات 328 طن بضائع عامة و124 شاحنة و371 سيارة ويتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 80 شاحنة و16 سيارة ملاكي

في الوقت الذي غادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة و4 سيارة ملاكي، والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة و7 سيارة ملاكي .

في الوقت الذي غادر ميناء نويبع السفينة سيناء كما تم استقبال 44 شاحنة بحمولة 328 طن وتصدير 26 شاحنة بحمولة 457 طن.

كما استقبل ميناء السويس السفيه دودو قادمة من جدة بحمولة 355 سيارة ملاكي و13 معدة و12 راس تريلا .

وتم مغادرة ميناء السويس السفينة أكرام بحمولة 6300 طن بضائع متنوعة متجهة إلى اليمن.

تداول 337 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر يوليو - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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