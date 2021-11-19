بابا الفاتيكان يهاجم عمالة الأطفال: سرقة وانتهاك للكرامة الإنسانية

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"عمالة الأطفال هي إنكار لحق الأطفال في الصحة والتعليم والنمو المتناغم، والذي يتضمن إمكانية اللعب والحلم، إنها سرقة مستقبل الأطفال وبالتالي البشرية نفسها ، بل وانتهاك للكرامة الإنسانية " ، حسبما قال البابا فرنسيس ، بابا الفاتيكان في كلمته إلى المشاركين في مؤتمر دولي حول عمالة الأطفال، إنها انتهاك للكرامة البشرية" .

و استقبل البابا فرنسيس اليوم الجمعة المشاركين في المؤتمر الدولي "القضاء على عمالة الأطفال، بناء مستقبل أفضل"، قائلا إن استغلال الأطفال في العمل، والتي تجتمعون للتأمل حولها معا، لها أهمية خاصة لحاضر ومستقبل بشريتنا.

وأضاف ان الطريقة التي نتعامل بها مع الأطفال، والمقدار الذي نحترم به كرامتهم البشريّة الطبيعية وحقوقهم الأساسية، يُعبر عن نوع البالغين الذين نريد أن نكونه ونوع المجتمع الذي نريد بناءه.

وتابع البابا فرنسيس :" لا ينبغي الخلط بين عمل الأطفال والمهام المنزلية الصغيرة التي يمكن للأطفال، في أوقات فراغهم ووفقا لأعمارهم، أن يقوموا بها في سياق الحياة العائليّة، لمساعدة الوالدين والأشقاء والأجداد أو أعضاء آخرين في الجماعة.

واردف إن هذه النشاطات تعزز نموهم بشكل عام، لأنها تسمح لهم بأن يختبروا قدراتهم وينموا في الوعي والمسؤولية ، لافتا إلى أن عمالة الأطفال شيء آخر تماما.

وأوضح أن استغلال للأطفال في عمليات إنتاج الاقتصاد المعولم لصالح أرباح ومكاسب الآخرين ، وإنها إنكار لحق الأطفال في الصحة والتعليم والنمو المتناغم، والذي يتضمن أيضا إمكانية اللعب والحلم ، معتبرها سرقة مستقبل الأطفال ،فهي انتهاك للكرامة البشرية.

و أكد ان الفقر المدقع وغياب العمل واليأس التج عنه في العائلة من العوامل التي تعرض الأطفال للاستغلال في العمل، قائلا:" إذا أردنا القضاء على آفة عمالة الأطفال، علينا أن نعمل معا لكي نقضي على الفقر، ونُصحّح التشوهات في النظام الاقتصادي الحالي، الذي يضع الغنى في أيدي قلة من الناس".

وأضاف:"علينا أن نشجع الدول والجهات الفاعلة في مجال الأعمال على خلق فرص عمل كريم بأجور عادلة تسمح للعائلات بتلبية احتياجاتها دون أن يُجبر الأبناء على العمل".

وتابع البابا:" علينا أن نوحد جهودنا لكي نعزز في كلِّ بلد تعليمًا جيدا ومجانيًّا للجميع، بالإضافة إلى نظام صحي يكون في متناول الجميع بدون تمييز" ، داعيا جميع الفاعلين الاجتماعيين إلى مكافحة عمالة الأطفال والأسباب التي تحددها. إن مشاركة ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والكنيسة في هذا المؤتمر هي علامة رجاء كبير.

وحث البابا فرنسيس الدائرة الفاتيكانيّة التي تُعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة، المسؤولة عن تعزيز تنمية الأطفال، على الاستمرار في العمل المتمثل في تحفيز وتسهيل وتنسيق المبادرات والجهود الجارية على جميع المستويات في مكافحة عمالة الأطفال.