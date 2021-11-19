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أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية (صور)

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أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية (صور) أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية (صور)

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تعرضت بعض مناطق الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى مساء اليوم الجمعة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. فيما دفعت شركة الصرف بسيارات كسح لشفط تراكمات المياه، وغطت الأمطار مساحات واسعة من المحافظة كمناطق وسط والجمرك وغرب، ما أسفر عن تجمعات لمياه الأمطار.

أهاب اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بمواطني المحافظة توخي الحذر والتزام المنزل حتي يتثني للعاملين بالشركة والجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس.

وورد بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية. وناشد المواطنين عند التعرض لأي مشكله يرجي الاتصال بالخط الساخن 175.

امطار غزيرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل_ صور
امطار غزيرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل_ صور
امطار غزيرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل_ صور
امطار غزيرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل_ صور
امطار غزيرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل_ صور

المصرى اليوم

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