جامعة سوهاج: بدء التقدم للمسابقة الفنية «كوني» لمناهضة العنف ضد المرأة

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تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، مسابقة فنية بعنوان «كوني» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك تزامناَ مع فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وقال أن المسابقة تهدف إلى تشجع الطلاب والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والإحترام والمساواة، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

وقالت الدكتورة ريهام فاروق مديرة الوحدة، إن المسابقة تشمل أعمال فنية في مجالات عديدة منها الفن التشكيلي «نحت، رسم، فوتوغرافيا»، وكذلك كتابة شعر «فصحى وعامية»، وعرض أفلام قصيرة من ٢ إلى ٥ دقائق، أو أغنية مكتملة العناصر الفنية، أو كتابة قصة قصيرة، لافتة إلى أن أخر موعد للتقدم للمسابقة يوم السبت الموافق 4 ديسمبر القادم.

وأوضحت الدكتورة ريهام، أنه يشترط لقبول العمل الفني أن يتناول قضية العنف وكيفية مناهضته في أحد المجالات الفنية المعلن عنها، وألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة وألا يزيد عن 30 سنة، سواء كان من الطلاب أو من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس، وترسل جميع الأعمال الفنية إلكترونيا على الإيميل Konni0712@gmail.com حيث أن التحكيم سوف يكون مركزيا بالقاهرة .