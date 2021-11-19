أخبار عاجلة

بتوقيت مصر حلقة 25 نوفمبر2021 -
ما علاقة الطعام بال ASMR؟ -
غلق كلى لشارع الهرم فى تقاطعه مع المحولات بسبب إنشاء محطة مترو المطبعة -
صيدلية الخير .. دواء مجاني حتى لو مش معاك فلوس .. من أول السرطان لحد الضغط -
حدث نادر فى سماء القاهرة.. اصطفاف الزهرة وزحل والمشترى على قبة السماء -
الطبيخ لما يبوظ ليه علاج.. الست غالية: الأكل الشعبى يوكل ولا يعلى عليه -
سيراميكا تطالب بركلة جزاء أمام الزمالك .. والـ"VAR" يلغى فرمان البنا للأهلى أمام سموحة -
فرحة أسرة سلوى الشيخ بعد بدء علاجها بتوجيهات الرئيس بعد معاناة دامت 16 سنة -
"مصر تدخل بيوت العالم".. لقاء خاص مع رئيس هيئة تنشيط السياحة من داخل طريق الكباش -
لحظة دخول السيسي و تفقدة المعبد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة سوهاج: بدء التقدم للمسابقة الفنية «كوني» لمناهضة العنف ضد المرأة

Print
جامعة سوهاج: بدء التقدم للمسابقة الفنية «كوني» لمناهضة العنف ضد المرأة جامعة سوهاج: بدء التقدم للمسابقة الفنية «كوني» لمناهضة العنف ضد المرأة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، مسابقة فنية بعنوان «كوني» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك تزامناَ مع فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وقال أن المسابقة تهدف إلى تشجع الطلاب والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والإحترام والمساواة، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

وقالت الدكتورة ريهام فاروق مديرة الوحدة، إن المسابقة تشمل أعمال فنية في مجالات عديدة منها الفن التشكيلي «نحت، رسم، فوتوغرافيا»، وكذلك كتابة شعر «فصحى وعامية»، وعرض أفلام قصيرة من ٢ إلى ٥ دقائق، أو أغنية مكتملة العناصر الفنية، أو كتابة قصة قصيرة، لافتة إلى أن أخر موعد للتقدم للمسابقة يوم السبت الموافق 4 ديسمبر القادم.

وأوضحت الدكتورة ريهام، أنه يشترط لقبول العمل الفني أن يتناول قضية العنف وكيفية مناهضته في أحد المجالات الفنية المعلن عنها، وألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة وألا يزيد عن 30 سنة، سواء كان من الطلاب أو من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس، وترسل جميع الأعمال الفنية إلكترونيا على الإيميل Konni0712@gmail.com حيث أن التحكيم سوف يكون مركزيا بالقاهرة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هايدي موسى عن غناء «أنشودة حتشبسوت» في افتتاح طريق الكباش: شعور لا يوصف بالفخر والهيبة (فيديو)

هايدي موسى عن غناء «أنشودة حتشبسوت» في افتتاح طريق الكباش: شعور لا يوصف بالفخر والهيبة (فيديو)

تركيا ترفض اعتبار «مرتزقتها» في ليبيا قوات أجنبية وتشكك بالانتخابات الرئاسية المقبلة

تركيا ترفض اعتبار «مرتزقتها» في ليبيا قوات أجنبية وتشكك بالانتخابات الرئاسية المقبلة

مُشاركة مصرية في معرض البصرة الدولي

مُشاركة مصرية في معرض البصرة الدولي

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد