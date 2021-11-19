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10 أرقام في فوز على الإسماعيلي

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10 أرقام في فوز الزمالك على الإسماعيلي 10 أرقام في فوز على الإسماعيلي

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حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلاسيكو الكرة المصرية على حساب نظيره ومضيفه الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في لقاء الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022.

ونرصد من خلال التقرير التالي 10 حقائق رقمية في فوز الزمالك على حساب الإسماعيلي.

الزمالك يحقق فوزه رقم 53 على حساب الإسماعيلي من بين 117 مباراة جمعت الفريقين بالدوري الممتاز.

الإسماعيلي لم ينجح في تحقيق أي فوز أو تعادل على حساب الزمالك في أخر 9 مباريات جمعت الطرفين بالدوري والكأس، حيث انتصر في جميعهم الفريق الأبيض.

كارتيرون لا يعرف إلا الانتصار على الإسماعيلي خلال ولايتيه بالزمالك، خاض المباراة الرابعة أمام الدراويش وحقق الفوز الرابع.

الفوز هو الرابع على التوالي للزمالك على حساب الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية.

الزمالك رفع رصيده من الأهداف في شباك الاسماعيلي خلال مواجهات الدوري للرقم 148.

للمرة الثالثة هذا الموسم يسجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو ثنائية انتصار الزمالك، فتكرر الأمر في مباراة الليلة بعد مواجهتي الزمالك بطلائع الجيش وإنبي.

للمرة الرابعة يحصل الزمالك على ركلة جزاء خلال مشواره بالدوري هذا الموسم بواقع ركلة في كل مباراة، ونجح أحمد سيد زيزو في التسجيل منهم جميعًا.

للمباراة الثالثة على التوالي يفشل الاسماعيلي في هز شباك الزمالك، المرة الأخيرة كانت في لقاء الدور الأول للدوري في الموسم الماضي بواسطة شكري نجيب.

انطلاقة الاسماعلي هذا الموسم هي الأسوأ له على الاطلاق عبر تاريخه في الدوري، بعدما استمر رصيده بلا نقاط بعد 4 جولات في الدوري، حيث كانت أسوأ انطلاقه له من قبل حصد 4 نقاط خلال أول 4 جولات في موسم 2018-2019.

محمود البنا يحتسب تاسع ركلة جزاء خلال المباريات التي أدارها للزمالك عبر مشواره التحكيمي والتي بلغت 24 مباراة.

المصرى اليوم

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