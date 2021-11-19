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أعلنت وزارة الخارجية السعودية إعادة افتتاح سفارة المملكة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية في العاصمة الصومالية مقديشو.

ثمنت الوزارة، جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تتطلع وزارة الخارجية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.



وتعم الفوضى والعنف أرجاء الصومال منذ أن أطاح أمراء حرب بالرئيس السابق محمد سياد بري عام 1991.

كانت السفارة السعودية في الصومال أغلقت أبوابها في العام ذاته، ليكون قرار اليوم بفتح السفارة يعيد البعثة السعودية بعد انقاطع دام 30 عاما.