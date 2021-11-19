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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 19-11-2021 باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وهاجم كلاهما من البداية، ويهدر شكري نجيب فرصة للدراويش في الدقيقة الثانية من رأسية علت عارضة مرمى الأبيض، وينحصر اللعب لفترات طويلة في وسط الملعب دون خطورة على المرميين.

وبمرور الوقت ينشط لاعبو الزمالك ويكثفون محاولاتهم من على الأجناب، وفي الدقيقة 14 يسدد إمام عاشور كرة قوية يشتتها الدفاع لركنية، وفي الدقيقة 25 يسدد عبدالرحمن مجدي كرة خادعة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الزمالك، وفي الدقيقة 34 يتألق محمد عواد وينقذ مرمى الأبيض من فرصة محققة من انفراد لشيلونجو، ويحصل محمد دسوقي على بطاقة صفراء للخشونة مع زيزو، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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ومع بداية الشوط الثاني كثف الفريقان محاولاتهما الهجومية ويحصل أحمد مصطفى على بطاقة صفراء للخشونة مع عبدالله جمعة، وبعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء لعبدالله جمعة للخشونة، وتوالت المحاولات الهجومية من الزمالك للتسجيل، ويطالب مصطفى فتحي بركلة جزاء في الدقيقة 61 ولكن الحكم يشير باستئناف اللعب.

ويدفع الجهاز الفني لنادي الزمالك بحمزة المثلوثي وعمر السعيد بدلا من عبدالله جمعة وسيف الدين الجزيري، في حين يدفع الإسماعيلي بمحمود دونجا بدلا من محمد عادل، ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لمحمد هاشم مدافع الدراويش للخشونة مع محمد عواد، وبعدها يحصل عماد حمدي على بطاقة صفراء للخشونة مع طارق حامد.

وفي الدقيقة 74 يهدر عمر السعيد فرصة لتسجيل هدف التقدم للأبيض من رأسية علت العارضة، وفي الدقيقة 83 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد لمس باهر المحمدي الكرة بيده داخل منطقة جزاء الدراويش ويحصل مدافع الإسماعيلي على بطاقة صفراء، وينجح أحمد سيد زيزو في ترجمتها للهدف الأول للأبيض، ويدفع الجهاز الفني لنادي الزمالك بيوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد أوناجم بدلا من مصطفى فتحي وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

ويحاول الزمالك تعزيز التقدم في حين يسعى الإسماعيلي للتعديل، ويحصل أوباما على بطاقة صفراء للخشونة، ويحرز عمر السعيد الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في حين يظل الإسماعيلي في المركز الثامن عشر بلا رصيد.