مياه سوهاج: تركيب العدادات الجديدة خلال 48 ساعة

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تفقد اليوم المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، مقر فرع مياه مركز طهطا ومركز خدمة العملاء، وشدد على العاملين بمركز خدمة العملاء بانهاء إجراءات التعاقد على العدادات الجديدة خلال 48 ساعة فقط لتحقيق رضا المواطنين وتقديم الخدمات في سهولة ويسر.

كما تفقد عبدالغفار، محطة مياه الشرب السطحية المرشحة بقرية «شطورة» والتى تبلغ طاقتها التصميمية 51‏ ألف متر مكعب / يوم وتخدم قرى «ساحل طهطا، وقرى شطورة، والسوالم، والشيخ زين الدين، ونجوع الصوامعة، والخزندارية غرب، ونجع حمد، وبنجا، وبنى حرب، والشيخ مسعود، والحريدية القبلية والبحرية، والقبيصات، والصفيحة، وعرب بخواج».

وشدد رئيس مياه سوهاج، أثناء تفقد ورشة الملابس الجاهزة للعاملين بالشركة، على ضرورة إنتاج زى عالى الجودة يتناسب مع طبيعة العمل ويحقق رضا العاملين، حيث تقوم الورشة بإنتاج الزى الخاص بجميع العاملين، من مهندسين وكيميائيين وعمال وفنيين وعاملين بمراكز خدمة العملاء، والأمن، والسائقين، يتوافر به مواصفات السلامة والصحة المهنية، وتضم الورشة أحدث المعدات من ماكينات الخياطة والسرفلة ووحدات الطباعة والتشطيب لتوفير زى متميز للعاملين بالشركة.