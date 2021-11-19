«منحها مؤقتاً لنائبته».. بايدن يستأنف صلاحياته الرئاسية بعد انتهاء فحصه الطبي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهماته الرئاسية التي منحها مؤقتا لنائبته كامالا هاريس بعد انتهاء فحصه الطبي. وسلم اليوم جو بايدن صلاحياته مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس أثناء وجوده تحت التخدير في المستشفى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان «سيتوجه الرئيس إلى مركز «والتر ريد» الطبي هذا الصباح لإجراء فحص روتيني. وأثناء وجود الرئيس، سيخضع لتنظير القولون الروتيني. كما حدث مع الرئيس جورج دبليو بوش ووفقا للإجراء كما هو موضح في دستور الولايات المتحدة الأمريكية، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة قصيرة من الوقت أثناء وجوده تحت التخدير».

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن خضع لعملية تنظير في القولون في إطار الفحص الطبي السنوي وأشارت بساكي إلى أن البيت الأبيض سينشر بعد ظهر الجمعة تقريرًا مكتوبًا عن الحالة الصحية لرئيس الدولة بعد الفحص الطبي.

ستكون هذه هي المرة الأولى منذ وصول إدارة بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة، عندما ينقل سلطاته إلى نائب رئيس، وفقا لوكالة «سبوت»