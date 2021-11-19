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المكون العسكري السوداني يرفض استقبال مبعوث الاتحاد الإفريقي

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المكون العسكري السوداني يرفض استقبال مبعوث الاتحاد الإفريقي المكون العسكري السوداني يرفض استقبال مبعوث الاتحاد الإفريقي
قال إن الوساطة غير مجدية.. والسودان قادر على حل مشاكله بنفسه

المكون العسكري السوداني يرفض استقبال مبعوث الاتحاد الإفريقي

قالت مصادر لقناة العربية إن وفداً من الاتحاد الإفريقي كان من المفترض أن يصل، أمس الخميس، إلى الخرطوم، لكن زيارته تأجلت بعد تلقي رد في وقتٍ متأخر من المكون العسكري، جاء فيه "أن السودان قادر على حل مشاكله بنفسه".

وتفصيلاً، نقلت وسائل إعلام، بداية الأسبوع الماضي، عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، قراره بإرسال مبعوث إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن محمد الحسن ولد لباد، مبعوث موسى فكي، كان من المقرر أن يصل الخرطوم، الخميس، للقاء أطراف الأزمة في السودان، إلا أن رد المكون العسكري ألغى الزيارة مؤقتاً.

وأشارت مصادر العربية إلى أن المكون العسكري اعتبر وساطة الاتحاد الأفريقي غير مجدية، خاصةً بعد أن بادر الاتحاد بتجميد عضوية السودان في 27 أكتوبر، بعد يومين من القرارات التي اتخذها القائد العام للجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، والتي اعتبرها الاتحاد الإفريقي غير دستورية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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