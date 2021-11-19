بغياب المدرب فلادان.. الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تأهباً لملاقاة الحزم

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة مضيفه الحزم ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وكان التدريب الذي قاده الصربي مساعد المدرب داركوتيزوفيتش مؤقتاً خلفاً للمدرب فلادان ميلويفيتش الذي غادر لبلاده لتلقي واجب العزاء في وفاة والده، واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم داركو الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بالمناورة الرئيسية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل تغادر القائمة المختارة صباح يوم غدٍ السبت من مطار الملك فهد بالدمام متوجهة إلى القصيم ثم الرس؛ حيث سيؤدي الفريق تدريبه الأخير في نادي الحزم الذي سيحتضن مواجهة فارس الدهناء مع الحزم عصر يوم الأحد.

