بوهانغ ستيلرز بوابة الهلال نحو التربع على عرش آسيا

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لفك الشراكة مع منافسه

يلتقي فريقي الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

للانفراد بالرقم القياسي

ويسعى الهلال لفك الشراكة مع غريمه الكوري، والانفراد بالرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة، والوصول إلى لقبه الرابع.

كما يتطلع الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية، ليعادل رقم اتحاد جدة الذي شارك في البطولة مرتين.

وجاء تأهل الهلال السعودي عن دور المجموعات بصعوبة كثالث أفضل ناد يحتل المركز الثاني بعد أن جاء خلف الاستقلال الطاجيكي في المجموعة الأولى؛ حيث خدمته نتائج المباريات في المجموعات الأخرى.

مشوار الهلال في البطولة

وبدأ الهلال مشواره في المجموعة بتعادل مع فريق "ايه جي ام كي الأوزبكي" بنتيجة 2-2، ثم حقق فوزين متتاليين على فريقي شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 2-0، والاستقلال الطاجيكي بنتيجة 3-1، لكنه خسر في الجولة الرابعة أمام الاستقلال الطاجيكي بنتيجة 1-4، وأمام فريق شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 0-2، قبل أن يعود في الجولة السادسة والأخيرة ليتفوق على فريق "ايه جي ام كي" بنتيجة 3-0، بحصيلة 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارتين وتعادل وحيد، بلغ الهلال الدور التالي من المسابقة.

وتأهل الهلال لدور الـ16 ليلاقي فريق الاستقلال الإيراني متصدر المجموعة الثالثة، ويتغلب عليه بهدفين دون مقابل ليواصل مشواره في البطولة بنجاح.

وفي الدور الربع النهائي واجه الهلال فريق بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل النسخة الأخيرة، وتغلب الهلال على نظيره الإيراني بثلاثية نظيفة 3-0، ويتأهل للدور النصف نهائي ليلاقي فريق النصر السعودي في مواجهة تعد الأبرز بين قطبي الكرة السعودية على المستوى القاري.

وحقق الهلال الانتصار على نظيره النصر بنتيجة 1-2، وتأهل رسمياً لملاقاة فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل الهلال خلال مشواره في البطولة 18 هدفاً في 9 مباريات، مقابل 10 أهداف في مرماه، ويطمح من أجل التتويج باللقب الرابع في تاريخه والثاني في آخر ثلاثة مواسم بعد أن حقق ذلك في نسخة عام 2019.

مشوار فريق بوهانغ ستيلرز

فيما كان مشوار فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي للنهائي بتأهله عن دور المجموعات كأحد أفضل الأندية التي تحتل المركز الثاني بعد أن جاء خلف فريق ناغويا غرامبوس الياباني في المجموعة الأولى، بعد أن حقق 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.

وفاز فريق بوهانغ على فريق راتشابوري التايلندي بنتيجة 2-0، وتعادل معه 0-0، وتفوق على فريق جوهر دار التعظيم الماليزي 4-1 و2-0، في حين خسر أمام فريق ناغويا غرامبوس 0-3، وتعادل معه بهدف لكل منهما ليتأهلا سوياً إلى الدور التالي.

وتغلب فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي على فريق سيريزو أوساكا الياباني خلال مواجهة دور الـ16، ليلاقي فريق ناغويا غرامبوس الياباني، ويتغلب عليه بنتيجة 0-3.

وفي الدور النصف نهائي تغلب فريق بوهانغ على فريق أولسان هيونداي بركلات الترجيح 5-4، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.



ويأمل الهلال في الظفر بلقبه الثاني في البطولة بنظامها الحديث؛ حيث بلغ نهائي 2014 وخسر 0-1 أمام وسترن سيدني الأسترالي في مجموع المباراتين، كما خسر نهائي 2017 أمام أوراوا ريد دياموندز بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

فيما توج باللقب في 2019 على حساب أوراوا ريد دياموندز، بفوزه 1-0 في الرياض، والانتصار 2-0 في اليابان.

