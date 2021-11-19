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«صحة سوهاج»: قافلة طبية مجانية تعالج 900 مواطنًا بقرية «العزبة المستجدة»

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«صحة سوهاج»: قافلة طبية مجانية تعالج 900 مواطنًا بقرية «العزبة المستجدة» «صحة سوهاج»: قافلة طبية مجانية تعالج 900 مواطنًا بقرية «العزبة المستجدة»

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قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إن إدارة القوافل الطبية بالمديرية نظمت قافلة طبية علاجية مجانية بقرية العزبة المستجدة بدائرة مركز طما في شمال محافظة.

وأضافت وكيل صحة سوهاج، في تصريحات لها اليوم الجمعة، أن القافلة جاءت بتوجيهات من المحافظ اللواء طارق الفقى، وفي إطار المشاركة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، بهدف توفير المزيد من الرعاية والإهتمام للفئات الأكثر احتياجاَ في المجتمع، لافتة إلى أن القافلة ضمت مجموعة من الأطباء في تخصصات مختلفة، وقامت بأعمالها بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وأستهدفت الكشف على المواطنين الغير قادرين وتوفير العلاج لهم بالمجان، مع اتباع سياسات مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الإحترازية.

وقال الدكتور عمرو العرشى وكيل المديرية، إن القافلة استمرت لمدة يومين، ووقعت الكشوف الطبية على 900 مواطنا من أهالى القرية والقرى المجاورة، ما بين رجال وسيدات وأطفال، وقدمت خدماتها الطبية والعلاجية لهم في تخصصات «الباطنة، والأطفال، والأسنان، وأمراض النساء، والجراحة العامة، وتنظيم الأسرة، والجلدية، والتحاليل طبية، والعظام».

وأضاف أن تم صرف العلاج بالمجان للمرضى، وكذلك إجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم حسب كل حالة، مع التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوى، وتطبيق الإجراءات الإحترازية، فضلا عن تنظيم ندوات توعية عن الأمراض المنتشرة والمعدية، وأمراض الضغط والسكر، والتغذية الصحية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

المصرى اليوم

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