جامعة سوهاج: تكريم 6 طلاب بكلية الهندسة صمموا طلاء موحد لمنازل «حياة كريمة»

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قال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة كرمت 6 طلاب بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة، وذلك لفوزهم بالمراكز الثلاثة الأولي بمسابقة تصميم طلاء موحد لمنازل قري المشروع القومى «حياة كريمة» بالمحافظة.

وقال رئيس جامعة سوهاج- في بيان صحفى صادر عن الجامعة اليوم- إن المسابقة نفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وجاءت ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإرتقاء بالقرى الريفية وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الهدف من المسابقة هو إعداد تصميم موحد لطلاء المنازل بالقرى المستهدفة بالمبادرة بهدف تحسين المظهر الجمالي لها.

وأوضح عبدالخالق، أن المسابقة استمرت لمدة 3 أيام، وتضمنت عدة محاور منها اختيار مواد البناء الملائمة للبيئة، واختيار الأكواد الملائمة لطبيعة المكان، لافتاً إلى أن الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الذين جرى تكريمهم هم، الطالب محمد أسامة، والطالب زياد أحمد، والمركز الثالث كان مناصفة بين مجموعتين من الطلاب الأولى ضمت كلا من: الطالب محمد أشرف والطالب محمد إيهاب، والمجموعة الثانية ضمت الطالبة هدير محمد والطالبة إسراء محمود.

جرى التكريم بحضور الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور طلعت على وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.