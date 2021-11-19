عمر بسام يقود هجوم المقاولون العرب أمام الأهلي

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أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المقاولون المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود

خط الدفاع: احمد عبدالعزيز «زيزو»، محمد سمير، فاروقا نور الدين، باسم على

خط الوسط: أحمد مجدي، عبدالله ياسين، عبدالرحمن خالد «جبنة»

خط الهجوم: محمد حمدي زكي، عمر بسام، لويس ادواردو.