تعرف على تشكيل واختصاصات «اللجنة العليا لإدارة الأوبئة» بالقانون الجديد بعد الموافقة عليه

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حدد مشروع قانون موجهة الاوبئة والجوائح الصحية الصادر عن مجلس النواب مؤخرا طريقة اعلان حالة تفشى الوباء وتشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمة واختصاصاتها .

ونصت المادة الأولى على ان «يكون إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية عند الاقتضاء طبقاً لحكم المادة الأولى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراءن بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، ويحدد القرار مدة ونطاق سريانه ..

ونصت المداة الثانية على أن «تشكل لجنة عليا تسمى»اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية«برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشؤون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتضامن الاجتماعى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة.

ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويحدد رئيس الوزراء نظام عمل اللجنة «.

- ونصت المادة الثالثة على ان تختص اللجنة بالآتى:

اصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه في المادة 1 من هذا القانون، وذلك في ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى الأوبئة أو الجوائح، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

- إعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشى مرفقًا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء، على أن ترفق هذه التقارير ضمن مشروع القرار المعروض على مجلس النواب إعمالاً لنص المادة (1) من هذا القانون.

- ما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء.«