رئيسة «سياحة النواب»: زيارة الأمير تشارلز تجذب الوفود الأوروبية

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قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الزيارة التاريخية لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وزوجته دوقة كورنوال الأميرة كاميلا للعديد من المناطق التاريخية والأثرية في مصر التي كان أبرزها منطقة الأهرامات وأبوالهول وبيت الرزاز والأزهر الشريف وكذلك حديثه عن مصر وتاريخها ودورها المحوري في الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، يروج للسياحة المصرية وثقل مصر سياحيا وثقافيا وسياسيا، ورسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.



أضافت «على» في تصريحات اليوم الجمعة، أن الزيارة هامة للغاية وتشجع على جذب الوفود السياحية الأوروبية وكذلك إلقاء الضوء على مقاصد مصر السياحية وكنوزها الأثرية، التي سوف يكون لها مردود إيجابى قوى في الترويج للسياحة المصرية عالمياً وبالتالي سوف تتدفق السياحة الإنجليزية إلى مصر بعد هذه الزيارة والتى كانت تمثل 40% من السياحة الثقافية .



تابعت أن زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى المعالم السياحية المصرية جاءت في توقيت هام مع بداية موسم السياحة الشتوية في مصر، وفي ظل التطورات والاكتشافات التي تشهدها المعالم السياحية المصرية، مثل تطوير طريق الكباش، وافتتاحه في حفل اسطوري عالمى ضخم، وكذلك افتتاح متحف الحضارة، وترقب العالم لافتتاح المتحف المصري الكبير.



وأشارت إلى ان نشر القصر الملكى البريطاني على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صور الزيارة للأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال خلال تواجدهم بالمعالم الأثرية والتاريخية الهامة بمصر أكبر ترويج للمناطق الأثرية والسياحة المصرية خاصة بالدول الأوروبية ما يزيد من عدد الأفواج السياحية خاصة وأن هذه الزيارة حظيت باهتمام عالمى من قبل وسائل الإعلام العالمية.