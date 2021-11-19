شيخ الأزهر : الأمير تشارلز صوتًا غربيًا منصفًا في حديثه عن الإسلام

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عبر تغريدة على صفحتين الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، باللغتين العربية والإنجليزية: «سعدت بلقاء الأمير تشارلز بالجامع الأزهر».

وأضاف شيخ الأزهر خلال تغريدته: تناقشنا حول أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرة، ووجدت فيه قائدًا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتًا غربيًا منصفًا في حديثه عن الإسلام والمسلمين، وناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها«.

يذكر أن شيخ الأزهر، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني أمير ويلز، وقرينته، أمس الخميس، بالجامع الأزهر الشريف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين بريطانيا والأزهر، وتعزيز الحوار بين أتباع الديانات، والحديث عن الأزمات الإنسانية المعاصرة وفي مقدمتها أزمة تغير المناخ.

الأمير تشارلز وقرينته كاميلا مع الإمام الأكبر

الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر

الأمير تشارلز وقرينته كاميلا مع الإمام الأكبر

الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر

الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر

الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر

الأمير تشارلز مع الإمام الأكبر