«برشلونة» يضع بندًا مثيرًا فى عقد «ألفيس»

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أكد البرازيلى المخضرم، دانى ألفيس، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، أنه على استعداد لإقناع زميله السابق ليونيل ميسى بالعودة مجددًا إلى قلعة النادى الكتالونى. وقال ألفيس فى تصريحات أبرزتها شبكة «مونت كارلو» الفرنسية: «مستعد لمحاولة إقناع ميسى بالعودة إذا تم إعطائى بضع ساعات».

وأضاف: «ليو أعظم زميل لى فى الملاعب، سيكون من المدهش أن يكون معنا، لكن للأسف أعرف أن الأمر ليس ممكنًا فى الوقت الحالى». وتابع ألفيس: «مستعد لتبنى أى فكرة، برشلونة أفضل مكان، وأضمن أنه لا يوجد نادٍ مثله». وتزامل ألفيس مع ميسى على مدار 6 مواسم قبل رحيل اللاعب البرازيلى فى صيف 2016 إلى صفوف يوفنتوس الإيطالى.

أما «ليو» فقد رحل مطلع الموسم الجارى بعد فشل إدارة برشلونة فى توثيق عقده بسبب الديون، لينتقل النجم الأرجنتينى إلى باريس سان جيرمان بعقد سينتهى فى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافى. وكشف تقرير صحفى إسبانى عن بند مثير فى عقد اللاعب المخضرم دانى ألفيس، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة. وذكرت إذاعة «راديو كتالونيا»، أن إدارة البارسا وضعت شرطًا جزائيًا فى عقد اللاعب البرازيلى بقيمة 100 مليون يورو. وأضافت الإذاعة الكتالونية أن إدارة برشلونة لم تعد تخاطر فى صياغة عقود لاعبيها، رغم أنها تعاقدت مع ألفيس مجانًا، وهو على مشارف إنهاء مسيرته الكروية.

ووقَّع دانى ألفيس (38 عامًا) على تعاقد مع برشلونة ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وتكهنت تقارير أنه بإمكان اللاعب المخضرم أن يمدد لموسم إضافى، سعيًا للمشاركة فى كأس العالم 2022. ولفتت إلى أن ألفيس سيلعب لبرشلونة بدون مقابل- تقريبا- أو أن النادى سيخصص له راتبًا حسب أدائه ونتائج الفريق.

المؤتمر الصحفى لتقديم «ألفيس» فى برشلونة

يُذكر أن ألفيس كان أحد أفراد الجيل الذهبى لفريق برشلونة، والذى نجح فى تحقيق حصيلة بطولات ضخمة داخل قلعة البلوجرانا. وحضر ألفيس إلى معقل برشلونة «كامب نو» دون حذاء، وهو ما فعله من قبل المدافع الكولومبى يارى مينا. وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن ألفيس كان يرتدى حذاءه فى البداية، وحين بدأ التجول فى أرض الملعب خلعه عند مقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب وراء ذلك هو نص دينى (يعتقد فيه ألفيس) يقول: «كل مكان تضع فيه قدمك سيكون لك، وستمتد أرضك من الصحراء إلى لبنان، ومن نهر الفرات إلى البحر الأبيض المتوسط». وتعاقد برشلونة رسميًا مع ألفيس، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجارى، فى صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق ساو باولو. يُذكر أن ألفيس كان أحد أفراد الجيل الذهبى لفريق برشلونة، والذى نجح فى تحقيق حصيلة بطولات ضخمة داخل قلعة البلوجرانا.

فى سياق آخر، كشف تقرير صحفى إسبانى عن تلقى الألمانى مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، عرضًا من نيوكاسل الإنجليزى، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية: «فريق المليونيرات نيوكاسل اقتحم السوق بقوة، وأى لاعب له قيمة كبيرة ارتبط اسمه بالفريق الإنجليزى». وأضافت: «كان هذا هو الحال مع الحارس الألمانى، الذى تلقى عرضًا من النادى الإنجليزى».

وتابعت الصحيفة: «ولكن المفاجأة أن تير شتيجن لم يستمع إلى العرض من الأساس، حيث إنه يؤمن بأن النادى الإنجليزى لايزال يفتقر إلى الهيكل الفنى، كما أن وضعه لايزال مقلقًا فى جدول ترتيب البريميرليج».

وسبق أن جدد تير شتيجن عقده مع برشلونة العام الماضى، حتى صيف 2025، بشرط جزائى يبلغ 500 مليون يورو. وانتقلت ملكية نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودى، الذى يسعى بدوره لإدخال النادى بين كبار البريميرليج، من خلال التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل.