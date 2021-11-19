أخبار عاجلة

بتوقيت مصر حلقة 25 نوفمبر2021 -
ما علاقة الطعام بال ASMR؟ -
غلق كلى لشارع الهرم فى تقاطعه مع المحولات بسبب إنشاء محطة مترو المطبعة -
صيدلية الخير .. دواء مجاني حتى لو مش معاك فلوس .. من أول السرطان لحد الضغط -
حدث نادر فى سماء القاهرة.. اصطفاف الزهرة وزحل والمشترى على قبة السماء -
الطبيخ لما يبوظ ليه علاج.. الست غالية: الأكل الشعبى يوكل ولا يعلى عليه -
سيراميكا تطالب بركلة جزاء أمام الزمالك .. والـ"VAR" يلغى فرمان البنا للأهلى أمام سموحة -
فرحة أسرة سلوى الشيخ بعد بدء علاجها بتوجيهات الرئيس بعد معاناة دامت 16 سنة -
"مصر تدخل بيوت العالم".. لقاء خاص مع رئيس هيئة تنشيط السياحة من داخل طريق الكباش -
لحظة دخول السيسي و تفقدة المعبد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نجم «بايرن ميونخ» يخطط للرحيل إلى «البريميرليج»

Print
نجم «بايرن ميونخ» يخطط للرحيل إلى «البريميرليج» نجم «بايرن ميونخ» يخطط للرحيل إلى «البريميرليج»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ذكرت تقارير صحفية أن نيكلاس سولى، مدافع بايرن ميونخ الألمانى، يرغب فى الانتقال إلى الدورى الإنجليزى الممتاز. وأشارت مجلة «كيكر» إلى أن المفاوضات بين سولى مدافع الألمانى والنادى البافارى بشأن تجديد التعاقد بينهما قد توقفت.

وأوضحت الصحيفة أن سولى تلقى عدة عروض من إنجلترا، أبرزها من نيوكاسل يونايتد. من جانبها، أكدت صحيفة «بيلد» أن بايرن قدم عرضًا لتمديد عقد سولى قبل إصابته بعدوى كورونا، لكن المفاوضات توقفت.

وبحسب «بيلد» فإن إدارة بايرن ميونخ تعتقد أنه لا يوجد أى نادٍ إنجليزى سيعرض على سولى راتبًا أكبر من الذى يتقاضاه حاليًا فى النادى البافارى، مع وجود نزعة تفاؤل إزاء إمكانية تمديد عقد اللاعب الذى ينتهى فى شهر يونيو من العام المقبل.

وأعلن بايرن ميونخ قبل أيام، فى بيان رسمى عبر موقعه الإلكترونى، إصابة نيكلاس سولى بفيروس كورونا، رغم حصوله على اللقاح بشكل كامل.

وعلق أولى هونيس، الرئيس السابق لنادى بايرن ميونخ، على احتمالية انتقال النرويجى إيرلينج هالاند مستقبلًا من بوروسيا دورتموند للفريق البافارى.

ويعد صاحب الـ21 عامًا، من اللاعبين المستهدفين من قبل بايرن ميونخ وعدة أندية أوروبية كبرى، على رأسها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتى وريال مدريد.

وأبرزت سكاى سبورت ألمانيا تصريحات هونيس، الذى تحدث عن قيمة انتقال هالاند المتوقعة حال رحيله عن دورتموند، حيث قال: «يتوجب عليك أن تخاطر لكن بخطة محسوبة».

وأضاف: «بكم سينتقل المهاجم النرويجى؟ لا أعرف قيمته فى الوقت الراهن، لأنك بحاجة للنظر إلى الأمر برُمته». وأكد هونيس على عدم وجود مفاوضات فعلية بين مسؤولى بايرن والدولى النرويجى فى الوقت الراهن، مضيفًا: «كما أقول دائمًا، طالما كنت مقتنعًا سأقوم بالمجازفة، التخطيط الجيد يصحح المسار حال كان الرهان خاسرًا».

يُذكر أن هالاند مهدد بالغياب عن الملاعب حتى نهاية العام الحالى، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى وقت سابق مع أسود الفيستيفال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء السوداني يتحدث إلى شبكة CNN بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش

رئيس الوزراء السوداني يتحدث إلى شبكة CNN بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش

اجتماع مجلس الكاراتيه المنتخب السبت المقبل

اجتماع مجلس الكاراتيه المنتخب السبت المقبل

بالصور.. افتتاح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية

بالصور.. افتتاح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية

تقام بالقاهرة.. المنتخب السعودي للدراجات "سيدات" يحقق أول ميدالية عربية

تقام بالقاهرة.. المنتخب السعودي للدراجات "سيدات" يحقق أول ميدالية عربية