نجم «بايرن ميونخ» يخطط للرحيل إلى «البريميرليج»

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ذكرت تقارير صحفية أن نيكلاس سولى، مدافع بايرن ميونخ الألمانى، يرغب فى الانتقال إلى الدورى الإنجليزى الممتاز. وأشارت مجلة «كيكر» إلى أن المفاوضات بين سولى مدافع المنتخب الألمانى والنادى البافارى بشأن تجديد التعاقد بينهما قد توقفت.

وأوضحت الصحيفة أن سولى تلقى عدة عروض من إنجلترا، أبرزها من نيوكاسل يونايتد. من جانبها، أكدت صحيفة «بيلد» أن بايرن قدم عرضًا لتمديد عقد سولى قبل إصابته بعدوى كورونا، لكن المفاوضات توقفت.

وبحسب «بيلد» فإن إدارة بايرن ميونخ تعتقد أنه لا يوجد أى نادٍ إنجليزى سيعرض على سولى راتبًا أكبر من الذى يتقاضاه حاليًا فى النادى البافارى، مع وجود نزعة تفاؤل إزاء إمكانية تمديد عقد اللاعب الذى ينتهى فى شهر يونيو من العام المقبل.

وأعلن بايرن ميونخ قبل أيام، فى بيان رسمى عبر موقعه الإلكترونى، إصابة نيكلاس سولى بفيروس كورونا، رغم حصوله على اللقاح بشكل كامل.

وعلق أولى هونيس، الرئيس السابق لنادى بايرن ميونخ، على احتمالية انتقال النرويجى إيرلينج هالاند مستقبلًا من بوروسيا دورتموند للفريق البافارى.

ويعد صاحب الـ21 عامًا، من اللاعبين المستهدفين من قبل بايرن ميونخ وعدة أندية أوروبية كبرى، على رأسها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتى وريال مدريد.

وأبرزت شبكة سكاى سبورت ألمانيا تصريحات هونيس، الذى تحدث عن قيمة انتقال هالاند المتوقعة حال رحيله عن دورتموند، حيث قال: «يتوجب عليك أن تخاطر لكن بخطة محسوبة».

وأضاف: «بكم سينتقل المهاجم النرويجى؟ لا أعرف قيمته فى الوقت الراهن، لأنك بحاجة للنظر إلى الأمر برُمته». وأكد هونيس على عدم وجود مفاوضات فعلية بين مسؤولى بايرن والدولى النرويجى فى الوقت الراهن، مضيفًا: «كما أقول دائمًا، طالما كنت مقتنعًا سأقوم بالمجازفة، التخطيط الجيد يصحح المسار حال كان الرهان خاسرًا».

يُذكر أن هالاند مهدد بالغياب عن الملاعب حتى نهاية العام الحالى، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى وقت سابق مع أسود الفيستيفال.