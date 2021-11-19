«بوجبا» على أعتاب «ريال مدريد»

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يبدو أن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى فقد الأمل فى إمكانية الإبقاء على نجم خط وسطه الفرنسى الدولى بول بوجبا. وينتهى عقد بوجبا مع مانشستر فى نهاية الموسم الحالى دون وجود أى تقارب حقيقى بين اللاعب والنادى فى سبيل تمديد التعاقد بينهما.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية فإن ريال مدريد بات أقرب من أى وقت مضى من ضم بوجبا. وأشارت «ماركا» إلى أن النادى الملكى كثف مفاوضاته مؤخرًا مع بوجبا الذى يحظى أيضًا باهتمام فريقه السابق يوفنتوس الإيطالى، وكذلك برشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسى. وأعلن نادى مانشستر يونايتد أمس عن تواجد نجمه الفرنسى بول بوجبا فى دبى، من أجل الاستفادة من الطقس الدافئ هناك فى التعافى من إصابته.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، عن الملاعب لمدة شهرين، وذلك بعد تعرضه لإصابة فى الفخذ أثناء التدرب مع المنتخب الفرنسى فى فترة التوقف الدولية الحالية. وتحوم الشكوك حول مستقبل النجم الفرنسى بول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، وذلك بعد التصريحات التى أدلى بها وكيل أعماله مينو رايولا. وترددت العديد من الأنباء خلال الفترة الماضية تفيد بإمكانية رحيل بوجبا عن الشياطين الحمر، بعد نهاية عقده فى نهاية الموسم الحالى.

وقال رايولا، بحسب ما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية: «ديسمبر هو شهر الأحلام، ولا يمكننى إيقاف الأحلام، ولكن من الأفضل عدم التحدث عن بول».

وأضاف: «إذا توقف بعض اللاعبين القدامى لمانشستر يونايتد عن الحديث عنى وعن بول فلن يعملوا مرة أخرى». وتابع: «من المبكر للغاية الحديث عن عقد بول بوجبا (مع مانشستر يونايتد)، سنرى ماذا سيحدث، لن نمنع أحدًا من الحلم».

يُذكر أن بوجبا بدأ الموسم بقوة من خلال صناعة 7 أهداف فى أول 4 مباريات خاضها فى البريميرليج، ولكن انخفض مستواه بعدها بشكل ملحوظ، وتعرض لانتقادات شديدة بعد طرده فى خسارة فريقه القاسية أمام ليفربول بخماسية نظيفة.

وقال تقرير صحفى إسبانى إن ريال مدريد يسعى لتعزيز هجومه بالتعاقد مع موهبة أرجنتينية، خلال الفترة المقبلة. وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد يراقب جوليان ألفاريز، مهاجم ريفربليت، صاحب الـ21 عامًا، ويسعى الميرنجى إلى تقديم عرض للمهاجم الشاب.

جانب من مواجهات فريق ريال مدريد

وجذب ألفاريز أنظار أندية أوروبا إليه بتسجيله 15 هدفًا خلال 16 مباراة خلال هذا الموسم. وكان ألفاريز قد قضى شهرًا فى أكاديمية ريال مدريد من قبل، لكن لم يتم التوقيع معه وقتها نظرًا لصغر سنه.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية بأن ألفاريز قد يكون إضافة جيدة لهجوم ريال مدريد، والذى سيشهد عدة تغييرات فى الأشهر القليلة المقبلة.

ومن المتوقع رحيل لوكا يوفيتش وماريانو دياز، كما أن كريم بنزيما رغم تألقه سيبلغ عامه الـ34، وستكون فرصة الشاب الأرجنتينى قوية خلال السنوات المقبلة. يُذكر أن تقارير صحفية سابقة أكدت أيضًا اهتمام بوروسيا دورتموند بجوليان ألفاريز.

من جهة أخرى، أعلنت رابطة الليجا موعد المباريات المؤجلة لريال مدريد وبرشلونة فى الدورى الإسبانى هذا الموسم. وكتبت رابطة الليجا، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن مباراتى فياريال وديبورتيفو ألافيس، وإشبيلية وبرشلونة المؤجلتين من الجولة الرابعة، سيتم خوضهما يوم 21 ديسمبر المقبل.

وأضافت أن مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو المؤجلة من الجولة التاسعة، ستقام يوم 1 ديسمبر المقبل. واختتمت بأن مباراة غرناطة أمام أتلتيكو مدريد، والمؤجلة من الجولة التاسعة ستقام يوم 22 ديسمبر المقبل.

يُذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 27 نقطة، خلف ريال سوسيداد صاحب الصدارة (28 نقطة). أما أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، فيأتى فى المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز التاسع بـ17 نقطة.