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شاهد.. يقظة رجال دوريات شرطة الأفلاج تكشف 1800 حبة محظورة

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شاهد.. يقظة رجال دوريات شرطة الأفلاج تكشف 1800 حبة محظورة شاهد.. يقظة رجال دوريات شرطة الأفلاج تكشف 1800 حبة محظورة
تم إخفاؤها في باب خلفي لصندوق مركبة

شاهد.. يقظة رجال دوريات شرطة الأفلاج تكشف 1800 حبة محظورة

تمكّن رجال الأمن بدوريات شرطة الأفلاج من ضبط نحو 1800 حبة محظورة أخفيت في مكان يصعب الوصول له.

واستطاع رجال الأمن بدوريات شرطة الأفلاج، إيقاف مركبة يستقلها شاب في العقد الثالث، وبعد إخضاعها للتفتيش أسفر الحس الأمني من العثور على نحو 1800 حبة محظورة أخفيت في مكان يصعب الوصول له داخل الباب الخلفي لصندوق المركبة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم الشاب والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

يُذكر أن دوريات شرطة الأفلاج بقيادة رئيس رقباء عبدالعزيز السلمان لها جهود أمنية كبيرة أسهمت في الإطاحة بالعديد من المخالفين وضبط المحظورات والممنوعات وإسهامات أمنية متعددة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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