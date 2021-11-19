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أفضل ألعاب البوكر في الوطن العربي

تحظي اللعاب الورق بشعبية كبيره في جميع أنحاء العالم, وفي الواقع هناك الكثير من خطط البوكر الناجحة في استخدامها أون لاين، وهذه الخطط تكون في غاية الاهمية ،لذلك دائما يحث الخبراء بأهمية أن يطلع اللاعبين الجدد بصورة مستمرة لأنها متغيرة.

بالسبة للمبتدئين فأن البوكر اونلاين هواساس اللعاب البوكر دون الحاجة الي تضيع الوقت والجهد في الانتقال من مكان الي أخر ,ونوع البوكر الاون لاين لايوجد فية حوائط ولاحراس يتم لعبها مباشرة من المنزل بأموال حقيقية.

نصائح للفوز في العاب البوكر اون لاين

تدرب كثيراً قبل لعب البوكر بأموال حقيقية احرص علي أختيار المواقع التي تقدم البوكر للاعبين الجدد في حين اذا لا تملك الخبرة الكافية في اللعب. احرص علي أختيار أشهر الكازينوهات الموثوق بها والحاصلة علي تراخيص من هيئة القمار. اللعب فقط في الالعاب الجيدة لا تكن أول لاعب يعرج اللعب بسرعة بين يديك القوية لبناء القدر وكسب المزيد من المال اللعب فقط اذا كنت تشعر بذلك اللعب عدد أقل من الايدي واللعب بها بقوة هاجم عندما يظهر خصمك ضعيفاً

أنواع العاب البوكر اون لاين

تكساس هولدم

هذه اللعبة من أشهر ألعاب البوكر التي يرغب اللاعبون العرب إلى الاستمتاع بها وهي لعبة بوكر مختلفة, وغالباً تكون هذه اللعبة هي ما قد تراه في أكثرالأفلام حيث يمتلك اللاعبون خمس بطاقات مجتمعية وبطاقتين مخفيتين, وهي لعبة رائعة للغاية لأولئك الاشخاص الذين بدأوا حديثاً في لعبة البوكر عبر الإنترنت وكذلك لأولئك الذين يتمتعون بالمهارات والذين يلعبون منذ فترة, وهذه اللعبة من أشهر اللعاب بوكر اون لاين.

في الكثير من الكازينوهات العربية، سوف تجد أن لعبة فيديو بوكر هي واحدة من أكثر الألعاب الذي تحظي بشعبية كبيرة, حيث يمكن أن تأتي لعبة بوكر الفيديو بأشكال مختلفة بناءً على ما تريد.

تقدم لعبة بوكر الفيديو التي يحبها اللاعبون العرب لأنها يمكن أن تأتي في الإصدار القياسي من المتغيرات الأخرى التي تأتي مع هذه اللعبة, غالباً ما توجد ميزات خاصة قد تستمتع بها إذا كنت تبحث عن شيء مختلف قليلاً.

لعبة بوكر أوماهاي

هي لعبة تشبه لعبة تكساس هولدم ويتم اللعب بأن يتم توزيع الاوراق بشكل مقلوب علي الطاولة ويتم استخدام اثنين من البطاقات المقلوبة وثلاثة من بطاقات المجتمع ولكي تحظي بأفضل توزيع ورق يمكن توزيع الورق بخمس بطاقات وهذه اللعبة تحظي بشعبية كبير

لعبة البوكر الكاريبي

يعتبر نوعًا رائعًا آخر من البوكر الذي سيستمتع به اللاعبون من خلال الإنترنت في الدول العربية بالتأكيد, ويختلف هذا النوع من البوكر قليلاً عن الآخرين لأنك تميل إلى اللعب ضد الموزع بدلاً من لاعبين آخرين في اللعبة هذا مثير للاهتمام حقًا ويأتي مع بعض القواعد الإضافية للاعب والتاجر والتي قد تحتاج إلى تعلمها قبل اللعب.

تعتبر لعبة البوكر الكاريبي واحدة من أحسن اللعاب البوكر اون لاين ولذلك تأكد من لعبك بها, هذه اللعبة مثل أي لعبة بوكر ولكنك تلعب ضد الموزع وتحصل كلامنكما علي اتنين بطاقات والهدف العام من اللعبة هو التغلب علي يد التاجر, هذه اللعبة مثالية للغاية للاعبين الجدد من الوطن العربي الذين يريدون في مشاركة العاب البوكر من خلال الانترنت.

لعبة البوكر الطرنيب

من الممكن أن يقال عن هذه اللعبة أنها البطاقات الاكثر شعبية في الوطن العربي ,أنها لعبة خادعة يتم اللعب عليها بمجموعة من الاوراق القياسية المكونة اثنان وخمسون بطاقة وأربعة من اللاعبين فقط ومن فريقين, يتم الحصول علي كل لاعب علي ثلاثة عشر بطاقة, ثم يزايد علي عدد من الحيل التي يتخيل أنه سوف يفوز بها, والفريق الذي سوف يكون صاحب أعلي عطاء يسمي بالفريق المعلن.

لعبة البوكر كونكويان

تكون هذه اللعبة في الغالب في مصر ويسميها كونكان وتتشابهة هذه اللعبة مع لعبة البوكر رومي, تحتوي اللعبة علي لاعبين كل منهما لدي أربعة عشر بطاقة ثم يتناوب اللاعبين علي سحب بطاقة من الكومة خلال قيامهم بملئ أيديهم ببطاقات بنفس النوع أو بنفس القيمة الاسمية حيث يجب أن تحتوي كل يد علي ثلاث بطاقات.

لعبة البوكر تريكس

هي لعبة مشهورة وتتكون من أربعة لاعبين وكل لاعب يحظي بأربع جولات وتحتوي كل جولة علي خمس مباريات وتسمي المبارة الواحدة بالدورة ويتناوب اللاعبين دورة تلو الاخري ليأخذوا لقب الملك ثم يتخذون العقود اللذين سيلعبونها.

استخدم طرق الدفع الامنة

يوجد اجراء احترازي ويجب أخذه وهو استخدام طرق الدفع الامنية خوصاً تلك التي توفر اخفاء الهوية حيث ان تعتبر المحفظة الالكترونية من أفضل طرق الدفع الامنة والمقبولة علي المدي الواسع في مواقع اللعاب بوكر ,وبغض النظر عن التوافر فهي أكثر امناً لانها تطلب عنوان البريد الالكتروني لاتمام عملية الدفع.

أنواع مكافأت بوكر اون لاين

تختلف المكافأت التي يحصل عليها لاعبي بوكر اون لاين وتختلف من حيث القيمة وشروط تحصيلها لانها تختلف من موقع لاخر ولكن يوجد اربعة من المكافأت ثابتة يحصلون عليها اللاعبون وهما:

مكافأة التسجيل: حيث يتم اعطاء اللاعب قدر من المال مما يعطية الفرصة للعب بعد التسجيل مباشرة دون الالزام بأي اجراء من أي عملية دفع نقدي والغاية من هذه المكافأة هي مساعدة المبتدئين في اللعبة من جميع الدول العربية للتدريب علي قوانين اللعبة قبل البدء بالعب بالمال الحقيقي.

مكافأة الايداع: ويتم اعطاء مكافأه الايداع عندما يودع اللاعب مبلغ نقدي في حسابة وفي أغلب الاوقات تكون قيمة المكافأة تترواح ما بين 50% و100% من قيمة المبلغ المودع وعادتاً في الدول العربية تكون قيمة مكافأة الايداع لا تقل عن 100% من قيمة المبلغ المودع.

مكافأة تكرار الايداع: وهي مكافأة عندما يكرر اللاعب الايداع للمرة الثانية مع اضافة مبلغ نقدي في حسابة وتصل المكافاة الي نصف قيمة الايداع.

مكافأة الانتماء والولاء: هي مكافأة يأخذها اللاعبين اللذين يكثرون من الايداع ويزيد عدد دخولهم الي صالة الالعاب مقابل ولائهم للكازينو.

بطولات البوكر

الطريقة الاخيرة للعب البوكر من خلال الانترنت هي دورات البوكر الموجودة في أكثر وأفضل الكازينوهات العربية, وليس من المهم اذا كنت تستطيع فقط تحمل مصارف الالعاب قليلة الرهان ولكن يوجد الكثير من الجوائز الرائعة التي من الممكن أخذها اذا كنت قادراً علي الفوز والوصل الي البطولة.

تأخذ دورات البوكر أشكال مختلفة لذلك يجب عليك التأكد من العثور علي البطاقة التي سوف تناسبك سواء كانت من البطولة الرماية أو البطولة المزدوجة أولا شئ أو حتي ان كانت كثيرة الطاولات.

الحكم النهائي

أصبحت العاب البوكر اون لاين منتشرة للغاية لدرجة يستطيع الكثير من الناس ربح الكثير من الاموال عليها, وتعتمد مباريات البوكر علي أن تكون هي الاكثر ربحاً ولكننا نوعي دائماً بالتجربة قبل المشاركة في المبارة ,اذا كنت تلعب في بلد عربية تأكد من اختيارك أفضل الكازينوهات وتأكد انك سوف تحظي بوقت ممتع في لعب البوكر اون لاين.