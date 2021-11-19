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العثور على جثة طالب في مياه النيل جنوب الأقصر

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العثور على جثة طالب في مياه النيل جنوب الأقصر العثور على جثة طالب في مياه النيل جنوب الأقصر

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عثرت شرطة المسطحات والإنقاذ النهرى بمركز إسنا جنوب الأقصر، على جثة طالب في كلية طب الأسنان مصرعه غرقا، في نهر النيل، بعد تغيبه لعدة أيام من منزله بنجع الشيخ فضيل، والعثور على جثته بجوار هويس إسنا القديم.

كان اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطاراً من مركز شرطة اسنا، يفيد بالعثور على جثمان شاب غارق في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهرى لموقع الحادث.

تبين أن الجثة لشاب يدعى «ع. م. ع» ٢٣ عاما، مقيم بنجع الشيخ فضيل بشارع الموردة، طالب بكلية الأسنان مبلغ بغيابه منذ عدة أيام. تم انتشال الجثة من النيل من أعلى هويس إسنا القديم، وإيداعها في مشرحة المستشفى لحين استخراج تصريح الدفن، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بسرعة التحريات على الواقعة.

المصرى اليوم

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