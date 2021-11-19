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سعد سمير: نقاط ايسترن كومباني بداية فيوتشر الحقيقية لاحتلال مركز متقدم

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سعد سمير: نقاط ايسترن كومباني بداية فيوتشر الحقيقية لاحتلال مركز متقدم سعد سمير: نقاط ايسترن كومباني بداية فيوتشر الحقيقية لاحتلال مركز متقدم

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أكد سعد سمير، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، على أهمية فوز فريقه أمام إيسترن كومباني، بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

وفاز فيوتشر إف سي بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس الخميس، في إطار مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.

وفي تصريحات خاصة للحساب الرسمي للنادي عقب الفوز، قال سمير: «انتصار مهم بالنسبة لنا خلال مشوارنا في الدوري العام، وهذا يعكس أن انسجام الفريق يزيد بشكل مميز بعد انتهاء كل فترة توقف».

وأضاف: «نسعى لتنفيذ تعليمات على ماهر المدير الفني للفريق، في ظل رغبته الكبيرة للعب المباريات بطريقه معينة ونحاول تطبيق هذا الفكر».

وأكمل: «ركزنا خلال فترة التوقف على زيادة الانسجام بيننا كلاعبين، خاصة أن جميع اللاعبين أول مرة يلعبوا مع بعض».

وأتم: «الدوري هذا الموسم قوي للغاية، ونمتلك مباريات صعبة في الفترة المقبلة، وكل انتصار يمنحنا الثقة فيما هو قادم».

الفوز رفع رصيد فيوتشر إف سي إلى 7 نقاط، ليستمر الفريق في المنافسة على المربع الذهبي، بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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