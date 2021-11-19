في قاع سحري بحقيبة راكبة أوكرانية.. جمارك الغردقة تضبط محاولة تهريب أدوية غير مرخصة

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تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الأوكرانية القادمة من مطار كييف الدولي بأوكرانيا اشتبه محمد علي فى راكبة أوكرانية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفي.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أحمد جمال تحت اشراف خالد يحيي رئيس قسم الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود اشياء متماثلة بحقائب الراكبة .

وتم تكليف مصطفي حسن تحت إشراف عاصم عبدالعليم مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ٦٢٢٠ شريط دواء وأمبول مخبأة بقاع سحرى أسفل الحقائب .وتم التحريز بلجنة مكونة من حفني محمد بحضور عبد المحسن الشعيني رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد عسكر بمكافحه التهرب الجمركي .

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2021.ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.