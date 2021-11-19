الحاج علي يلتقى وفد يوناني لبحث مشاركته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 53

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التقى الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ظهر أمس بمكتبه بمقر الهيئة، وفد من الجانب اليوناني ضم كل من ستافرولا سبانوذي مدير ة مؤسسة الثقافة اليونانية في فرع اسكندرية والدكتور خالد رؤوف منسق عام النشاط الثقافي والتعليمي بالمؤسسة.
خريستوس باباذوبولوس (مدير المركز اليوناني الثقافي/ التابع للجالية اليونانية بالقاهرة)، وذلك لبحث الاستعدادات وإجراءات المشاركة اليونانية كضيف شرف
الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقرر انعقادها في 26 يناير حتى 6 فبراير 2022 بأرض المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس.
وتضمن اللقاء الحديث عن تفاصيل الجناح اليونانى بالمعرض من حيث المساحة والتجهيزات، لوضع خطة مشتركة لتنفيذ تصميم الجناح .
كما تم بحث مشاركة ضيف الشرف لوضع خطة للفعاليات اليونانية بالتنسيق مع وزارة الثقافة اليونانية وسفارتها في القاهرة.