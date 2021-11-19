عائلة سعودية تهدي عمر كمال درع وسيارة «بنتلي»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أهدت عائلة سعودية سيارة من نوع «بنتلي» ودرع تكريم لمطرب المهرجانات عمر كمال، أثناء استضافتهم له في المملكة.

ونشر كمال فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو أثناء احتفاء العائلة السعودية به، وعلق عليه: شكرا للشيخ مشعل المطيرى على التكريم والسيارة والاستضافة في المملكة العربية السعودية.

ويستعد عمر كمال لاحياء عددا من الحفلات الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة، في شهر يناير المقبل بولايات؛ نيويورك وشيكاغو وتينيسي وديترويت.

وتأتى حفلات عمر كمال بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن جولة خارجية لمغنى المهرجانات إذ يقدم أول شهر ديسمبر المقبل حفلات في تركيا، وتستمر ليوم 5 من الشهر، ويقدم فيها باقة متنوعة من أغانيه، ويأتى هذا الحفل بعد إحيائه حفله الأخير في إسبانيا.



من ناحية أخرى طرح مؤخرًا الثنائى المطرب عمر كمال وعبدالباسط حمودة أغنية «ضيعنا» من توزيع إسلام شيبسى، وحققت نجاحا كبيرا .

وكان المطرب عمر كمال حرص على دعم حسن شاكوش، في أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية، بعد إصدار قرار نهائى بسحب ترخيص الغناء منه ورفض محاولات الصلح معه، حيث نشر عمر كمال فيديو قصير عبر حسابه بموقع فيس بوك تهنئة من حسن شاكوش لعمر كمال بعد كليب أغنية «ضيعنا» التي يغنيها ديو مع المطرب عبدالباسط حمودة، وعلق عليه عمرو كمال «شاكوش مصر.. حبيبى وروح قلبى وشريك نجاحى.. بإذن الله فترة وتعدى وهترجع تكسر الدنيا تانى».