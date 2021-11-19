بعد قرار منع 20 مؤدي لأغاني المهرجانات.. هاشتاج أدعم هاني شاكر يتصدر تريند تويتر

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تصدر المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية تريند تويتر بهاشتاج أدعم هاني شاكر، بعدما أصدر قرارا بمنع 20 مؤدي لاغاني المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة الأمر الذي أثار جدلا واسعا بمجرد إصداره .

وتضم الاسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير ب مسلم، أبوليله، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا سمارة،شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي،فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا.

وأكدت النقابة في بيان لها: يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الإختبارات.

كما قرر اني شاكر إيقاف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بحسن أبوالروس لعدم امتثاله لقرارات النقابة لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.