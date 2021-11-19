أخبار عاجلة

هايدي موسى عن غناء «أنشودة حتشبسوت» في افتتاح طريق الكباش: شعور لا يوصف بالفخر والهيبة (فيديو) -
قوارب تخرج من باطن الأرض.. شاهد كيف ينقل المهربون المهاجرين عبر القنال الإنجليزي -
ما دوافع لقاء محمد بن زايد وأردوغان وما دوافع التغيير الذي تشهده المنطقة؟ -
شركات تكنولوجيا ضخمة تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية.. ما السر؟ -
طائرة أيرباص تهبط لأول مرة على جليد القارة القطبية الجنوبية -
رئيس الوزراء السوداني يتحدث إلى شبكة CNN بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش -
وزير الذكاء الاصطناعي يكشف ما ستكون عليه الحياة في الإمارات بعد 10 سنوات -
تركيا ترفض اعتبار «مرتزقتها» في ليبيا قوات أجنبية وتشكك بالانتخابات الرئاسية المقبلة -
مُشاركة مصرية في معرض البصرة الدولي -
صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

بعد قرار منع 20 مؤدي لأغاني المهرجانات.. هاشتاج أدعم هاني شاكر يتصدر تريند تويتر

Print
بعد قرار منع 20 مؤدي لأغاني المهرجانات.. هاشتاج أدعم هاني شاكر يتصدر تريند تويتر بعد قرار منع 20 مؤدي لأغاني المهرجانات.. هاشتاج أدعم هاني شاكر يتصدر تريند تويتر

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدر المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية تريند تويتر بهاشتاج أدعم هاني شاكر، بعدما أصدر قرارا بمنع 20 مؤدي لاغاني المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة الأمر الذي أثار جدلا واسعا بمجرد إصداره .

وتضم الاسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير ب مسلم، أبوليله، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا سمارة،شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي،فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا.

وأكدت النقابة في بيان لها: يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الإختبارات.

كما قرر اني شاكر إيقاف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بحسن أبوالروس لعدم امتثاله لقرارات النقابة لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هايدي موسى عن غناء «أنشودة حتشبسوت» في افتتاح طريق الكباش: شعور لا يوصف بالفخر والهيبة (فيديو)

هايدي موسى عن غناء «أنشودة حتشبسوت» في افتتاح طريق الكباش: شعور لا يوصف بالفخر والهيبة (فيديو)

تركيا ترفض اعتبار «مرتزقتها» في ليبيا قوات أجنبية وتشكك بالانتخابات الرئاسية المقبلة

تركيا ترفض اعتبار «مرتزقتها» في ليبيا قوات أجنبية وتشكك بالانتخابات الرئاسية المقبلة

مُشاركة مصرية في معرض البصرة الدولي

مُشاركة مصرية في معرض البصرة الدولي

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد

صرف دفعة جديدة من التعويضات للمضارين بقري بئر العبد