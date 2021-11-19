حرق جثمان سيدة متوفاة.. مشرف المقابر يالتحقيقات: المتهم مطرود من العمل ومدمن مخدرات

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قال مشرف عام مقابر عرب راشد وعزبة الوابور أمام النيابة في واقعة استخراج «تربى» جثمان سيدة متوفاة من المقبرة والعبث بها وحرقها، عن وقوع خلاف مسبق بينه وبين المتهم على إثر قيامه بمعاتبه الأخير لسوء سلوكه واعتياده على تعاطى المواد المخدرة بمنطقة المقابر، وافتعاله للعديد من المشاكل مع أهالى المتوفين مما حدا به إلى تعنيف المتهم ومنع دلوفه لمنطقة الجبانات مما أسفر عن مشادة كلامية وتدافع بينهما انتهت بتهديد ووعيد من المتهم له حتى نمى إلى علمه عقب ذلك قيام المتهم بانتهاك حرمة قبر سيدة متوفية واضرام النيران بها والجبانة بقصد الحاق الضرر به.

وجاء تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن المتهم استخدم عنف على القفل الخاص بالجبانة، كما تم العثور بداخل الجبانة على جثمان متفحم دون كفن لإحدى السيدات المتوفية السابق دفنها بمعرفة أهليتها وبجوارها بعض جريد النخل الجاف، كما عثر على آثار احتراق داخل الجبانة على شكل ترسبات كربونية عالقة بالجدران وسقف القبر من الداخل .

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادوا، نظرت محاكمة «تربي» في اتهامه بإشعال النيران في مقبرة انتقاما من خصمه المسؤول عن إدارتها.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهمة إشعال النار عمدًا بباعث الانتقام من خصمه، بأن «بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض مشروعا إجراميا استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته». وكانت وزارة الداخلية في بيان صادر «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (تُربي) بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق)».