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«عربية النواب»: زيارة الأمير «تشارلز» لمصر ستعمل على الترويج السياحة والاثار المصرية

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«عربية النواب»: زيارة الأمير «تشارلز» لمصر ستعمل على الترويج السياحة والاثار المصرية «عربية النواب»: زيارة الأمير «تشارلز» لمصر ستعمل على الترويج السياحة والاثار المصرية

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إن زيارة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والسيدة قرينته أكدت العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ولندن تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستكون لها اثارها الايجابية والكبيرة للترويج للسياحة والاثار المصرية عالمياً بعد زيارة الامير وزوجته لعدد من المعالم السياحية والاثرية بمصر.


وأضاف «أباظة» في بيان له اصدره اليوم الجمعة ان الرئيس عبدالفتاح السيسى اكد خلال استقباله والسيدة قرينته للامير البيريطاني والسيدة قرينته بقصر الاتحادية أن هذه الزيارة تمثل محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار ما تمثله دوماً الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكلٍ من وبريطانيا.


واشار «أباظة»الى اعراب الأمير تشارلز عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر، وتأكيده على سعادته بالتواجد في مصر مجدداً وحرصه على زيارتها في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن الملكة منذ بدء جائحة «كورونا»، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين، بالإضافة إلى الدور المحوري والمتوازن الذي تضطلع به مصر في التعامل مع العديد من القضايا الدولية بقيادة الرئيس، وكذا صون الأمن والاستقرار في المنطقة بمثابة دليل وشهادة عالمية بالدور الرائد والمحورى الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية.

المصرى اليوم

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