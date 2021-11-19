إيهاب جلال: بيراميدز أهدر نقطتين بتعادله مع المصري

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قال إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز إن المباراة أمام المصري كانت سهلة في البداية وكان بمقدور الفريق إنهاء اللقاء بنتيجة كبيرة في ظل التفوق الواضح، ولكن حدث بعض التراجع في الشوط الثاني تسببت في خسارة الفريق لنقطتين في مشوار الدوري.

أكد أنه كان ينبغي على لاعبي بيراميدز إنهاء المباراة سريعا وبدون تأخير وانتظار للوقت الصعب، حيث كان الفريق هو الأفضل في كل شيء والشوط الأول مع الفرص المهدرة كان من الممكن أن ينتهي بنتيجة كبيرة، كما أن الفريق لم يستغل النقص العددي مع طرد لاعب المصري، وتركوا المساحات للمنافس حتى حقق هدف التعادل.

أشار إلى أنه سيعمل على علاج بعض الأخطاء الفردية وعدم التركيز خلال المباريات المقبلة لنادي بيراميدز في ظل ضغط اللقاءات مع مرحلة صعبة في مشوار الفريق بالدوري وكأس الكونفدرالية، والمشوار ما يزال طويلا وبالإمكان التعويض وكل الفرق ستخسر نقاط والمهم عدم خسارة أي نقاط مستقبلا.