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معين الشعباني: المصري يعاني من ظروف صعبة.. ونحتاج صفقات سوبر في يناير

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معين الشعباني: المصري يعاني من ظروف صعبة.. ونحتاج صفقات سوبر في يناير معين الشعباني: المصري يعاني من ظروف صعبة.. ونحتاج صفقات سوبر في يناير

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أبدى التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، رضاه عن الاداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه خلال مباراة بيراميدز.

وتعادل المصري مع بيراميدز، 2-2، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معين الشعباني، في تصريحات تليفزيونية:«مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، لأننا واجهنا فريق كبير لديه لاعبين مميزين أصحاب خبرات كبيرة»، مضيفا :«كان من الممكن أن نتقدم قبل بيراميدز، ولكن لم نستغل الفرص التي اتيحت لنا في بداية المباراة، والفريق المنافس نجح في التسجيل مع أول فرصة له».

وأوضح :«بين الشوطين، اشتغلت على العامل النفسي للاعبين، مع التغييرات التي نجحت في صناعة الفارق»، مضيفًا:«نعاني من ظروف صعبة، الفريق مقسم على جزئين، هناك لاعبين ليسوا في كامل جاهزيتهم الفنية ولكن لابد من الدفع بهم بسبب بطولة الكونفيدرالية، كما أن هناك لاعبين غير مقيدين في افريقيا».

وتابع :«لا بد أن تكون هناك تدعيمات قوية في يناير، لرفع مستوى الفريق في الفترة المقبلة»، مضيفًا :«في النهاية فخور بلاعبي المصري لأنهم قدموا مباراة كبيرة».

المصرى اليوم

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