روديجر ضد فاردي.. 4 مواجهات ثنائية ترسم ملامح مواجهة ليستر سيتي وتشيلسي

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يواجه تشيلسي صاحب الصدارة نظيره ليستر سيتي في أول مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22 بعد نهاية فترة التوقف الدولية يوم السبت.

فاز البلوز بأربعة من آخر خمس مباريات في البريميرليج. تعادلوا في مباراتهم الأخيرة 1-1 ضد بيرنلي. من ناحية أخرى، فاز ليستر في مباراتين وخسر مرة وتعادل في مباراتين في آخر خمس مباريات.

يجلس الثعالب في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، هذا الموسم لن يسير بنجاح مثل الموسم السابق تحت قيادة بريندان رودجرز. لكن مع لعبهم على أرضهم، لديهم فرصة في مواجهة تشيلسي.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» أبرز 4 معارك ثنائية ستحدد نتيجة مواجهة ليستر سيتي وتشيلسي:

1- أنطونيو روديجر (تشيلسي)- جيمي فاردي (ليستر سيتي).

لم يلعب أحد أكثر من أنطونيو روديجر مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. على رغم من وفرة اللاعبين في هذا المركز بتشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل إلا أن الألماني ظل اسمًا ثابتًا في الخلف.

على الجانب الآخر أحرز فاردي سبعة أهداف حتى الآن هذا الموسم في الدوري بفارق أربعة أهداف عن أفضل هداف للفريق. إنه في طريقه إلى الحصول على 20 هدفًا آخر لموسم الثعالب. وحاولوا كما فعلوا، لم تتمكن الفرق الأخرى من منع فاردي من التسجيل.

الخطة بسيطة- تفوق عليه واجعله دائمًا تحت الضغط. روديجر، أحد أسرع لاعبي تشيلسي، هو أفضل طريقة لتشيلسي لتحييد هذا التهديد.

2- كاجلار سويونكو (ليستر)- كاي هافرتز (تشيلسي).

مع إصابة كل من روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر، برز هافرتز كنقطة محورية في هجوم تشيلسي. حقق دوره كلاعب رقم تسعة بشكل ممتاز وكان فعال في معظم مباريات البلوز الأخيرة.

يسجل ثالث أكبر عدد من التسديدات في كل مباراة في الفريق، ولديه هدف واحد وساعة واحدة في آخر مباراتين له في الدوري. بالإضافة إلى ذلك، سجل الدولي الألماني أيضًا ضد أرمينيا.

لم يكن دفاع ليستر على ما يرام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن اهتزت شباكه في آخر 10 مباريات. لقد حافظوا على شباك نظيفة واحدة فقط في الدوري حتى الآن، وهي المباراة الأولى في الموسم.

من ناحية أخرى كان أداء سويونكو جيدًا للغاية، ويجب عليه التأكد من أن هافرتز لن يبتعد عن الوسط، وأن يستمر في مواكبة تمريراته في الجزء الخلفي من خط الدفاع.

3- ريس جيمس (تشيلسي) ضد هارفي بارنز (ليستر).

لم يتوقع مشجعو تشيلسي أبدًا أن يكون ريس جيمس (4) هدافهم الأول في الدوري في أي وقت، لكن ها نحن. حقق الإنجليزي نجاحًا كبيرًا تحت قيادة توخيل حتى الآن، حيث سجل أربعة أهداف بالإضافة إلى تسجيل ثلاث تمريرات حاسمة.

ويشارك بشكل هجومي ريس جيمس برغم لعبه كجناح أيمن وتألقه الكبير في المباريات السابقة للنادي اللندني.

قد يكون لدى بارنز أهداف أقل (1) ومساعدة (1) لاسمه، لكنه صانع رئيسي في بناء أهداف ليستر. أكمل ثالث أكبر عدد من المراوغات في المباراة الواحدة للثعالب (1)، ولديه 0.8 تمريرات رئيسية في كل مباراة. وهو أيضًا ثاني أكبر تصويب للفريق على المرمى (2.3 لكل مباراة).

4- يوري تيليمانس (ليستر)- بن تشيلويل (تشيلسي).

كان يوري تيليمانس أحد أبرز نجوم ليستر هذا الموسم في خط الوسط وهو أيضًا ثاني هدافي الفريق في الدوري. إذا أراد مساعدة ليستر في هذه المباراة، فعليه مواجهة ثاني هداف تشيلسي.

فعل بن تشيلويل الكثير من أجل التفوق واللعب على حساب ماركوس ألونسو. يشارك في اللعب الهجومي مع ريس جيمس في الجناح الآخر.

هذا يعني أن هناك مجالًا كبيرًا للاعب تيليمانس لاستغلال المساحات الخلفية في دفاعات البلوز.

لكن تشيلويل لا يتراخى في الدفاع. السبب الرئيسي الذي يجعل توخيل يفضله على ألونسو هو أنه يجلب المزيد للفريق دفاعيًا.

لكنه يرتكب أيضًا أكبر عدد من الأخطاء دفاعيًا لتشيلسي. هذا شيء يمكن ليستر استغلاله مع لاعبيه المتميزين في منطقة الجزاء.