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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره والزمالك على استاد الإسماعيلية في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة 19-11-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

حارس مرمى.. محمد فوزى

خط الدفاع.. محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى

خط الوسط.. محمد عادل – عماد حمدى

أمامهم.. أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم.. شيلونجو

على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبدالمنعم عبدالله جمعة، محمد صادق ،محمد عمار،أحمد عيد، عمر الوحش، محمد الشامى، أحمد مدبولى، دونجا.

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة 19-11-2021 اضغط هنـــــا

أبرز أحداث اللقاء

بداية المباراة

د4: عبد الرحمن مجدي يهدر أول فرص المباراة برأسية تعلو عارضة الزمالك

د25: المباراة سجال بين الفريقين ونسبة الاستحواذ 51% للزمالك و49% للإسماعيلي

أعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت نقل مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي على الهواء مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت HD البث الفضائي والأرضي على أن يكون هناك استوديو تحليلي للمباراة يبدأ قبل معاد انطلاقها بحوالي ساعة.

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. ».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني.

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الاهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الأهلي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2 يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 - يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32