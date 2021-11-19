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الكهرباء تعلن الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار

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الكهرباء تعلن الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار الكهرباء تعلن الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع حالة الطوارئ لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من رياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار (24 ساعة) مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك. حفاظاً على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية كما يتم استقبال الخط الساخن (121) للابلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال في أسرع وقت ممكن.

وأكد حمزة أن قطاع الكهرباء قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول، وتأمين الخطوط والمحولات وكافة مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

ولفت إلى تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التي بجوار مجاري مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة، والمتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

المصرى اليوم

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