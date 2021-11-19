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أمين سر «تضامن النواب»: إجراء الانتخابات الليبية ضرورة قومية

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أمين سر «تضامن النواب»: إجراء الانتخابات الليبية ضرورة قومية أمين سر «تضامن النواب»: إجراء الانتخابات الليبية ضرورة قومية

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قال النائب حسن المير أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ان اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها المحدد امر غاية في الاهمية، باعتبارها البداية الحقيقية والحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وأضاف «المير» في بيان اليوم الجمعة، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية أصبح ضرورة قومية يجب على جميع القوى السياسية والشعب الليبي الشقيق الحرص على إجراء الاستحقاق الانتخابى المهم لعإادة الاستقرار داخل ليبيا وإعادة بناء جميع المؤسسات الليبية مطالباً من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته مساندة ودعم القوى السياسية الليبية الشرعية والشعب الليبى الشقيق لتنفيذ خارطة الطريق الليبية والاتجاه نحو اعمار ليبيا، واستكمال بناء جميع المؤسسات الليبية

كما طالب «المير» المجتمع الدولى باتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل خروج جميع القوات الأجنبية من داخل الأراضى الليبية ومنع جميع التدخلات الخارجية في الشأن الليبي الداخلى ودعم الرؤية المصرية التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام مؤتمر باريس حول ليبيا والذى انعقد مؤخراً بفرنسا لتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا .

وحذر من محاولات بعض الأطراف الرامية التي اعلنت الحرب على الاستحقاق الانتخابى للرئاسة الليبية ومحاولتها تأجيل هذه الإنتخابات لضمان إفشال هذا الاستحقاق الذي انتظره الشعب الليبي طويلاً لأكثر من عشرة أعوام والذي سيؤدي إلى انتخاب رئيس يلتف حوله الشعب ويُخرج البلاد من حالة الفوضى.

المصرى اليوم

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