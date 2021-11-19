تصريف مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين العامة بشمال سيناء

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تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء بالتعاون مع مجالس المدن بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين العامة في المحافظة، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة عن طريق سيارات شفط المياه وسيارات الكسح.

وأعلنت الشركة عن رفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق عمل الشركة لمواجهة أي طارئ نتيجة الظروف الجوية ورفع أي تجمعات من مياه الامطار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه، مشيرة إلى قيام الشركة بسحب تجمعات مياه الامطار من الشوارع والميادين.

وتشهد محافظة شمال سيناء ضمن عدد من محافظة الجمهورية طقسًا سيئًا، حيث تتعرض مدن المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم، وانخفاض في درجة الحرارة ما أثر على مختلف مناحي الحياة بالمحافظة.

وتقوم غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالمتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والرى والأرصاد الجوية ..حيث لم تتلق أية إخطارات أو بلاغات عن أي شىء غير عادى أو طارئ حتى الآن .