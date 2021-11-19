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تعاني من نقص السيولة .. الصليب الأحمر يحذر من توقف دفع الرواتب في أفغانستان

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تعاني من نقص السيولة .. الصليب الأحمر يحذر من توقف دفع الرواتب في أفغانستان تعاني من نقص السيولة .. الصليب الأحمر يحذر من توقف دفع الرواتب في أفغانستان

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تواجه أفغانستان أزمة إنسانية تلوح في الأفق، بسبب تعذر إيجاد دفع رواتب الأطباء والممرضات وغيرهم من العمال في عدد من القطاعات، حسبما أفاد تقرير لوكالة اسوشيتيد برس اليوم الجمعة.

ويعتمد أفغانستان على المساعدات، وتعرض لاضطراب شديد بعد سيطرة حركة «طالبان» على العاصمة كابول في أغسطس الماضي.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، في تصريحات للوكالة، إن «المشكلة الرئيسية في أفغانستان ليست الجوع، بل نقص السيولة لدفع الرواتب لتقديم الخدمات الاجتماعية التي كانت موجودة في السابق».

ولفت إلى أن معظم الأطباء والممرضات وعمال شبكات المياه والكهرباء لا يزالون هم نفس الأشخاص«، موضحا أن القيادة هي التي تغيرت ولكن وليس هؤلاء الناس.

وأكد ماورير أن الذين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام سينابون بالامراض.

وعبر عن قلقه بسبب الترابط بين الغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والنظام التعليمي يذكر ان الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان، حذر في وقت سابق من أن البلاد «على شفا كارثة إنسانية» وأن اقتصادها المنهار يزيد من مخاطر التطرف.

المصرى اليوم

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