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بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار بها.. وزير يوجه المديريات بمتابعه المخابز

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بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار بها.. وزير التموين يوجه المديريات بمتابعه المخابز بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار بها.. وزير يوجه المديريات بمتابعه المخابز

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وجه الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية مديريات التموين بمحافظات الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية ومرسي مطروح وشمال سيناء بمتابعة المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية بتلك المحافظات.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الشركة العامه لتجارة الجمله قد ضخت بمخازن الجملة بتلك المحافظات كميات كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقه الدعم رغم وصول نسب الصرف بها على بطاقه الدعم إلى 80% من الشهر الجارى اضافه إلى وجود دقيق استراتيجي بمخابز المحافظات تلك يصل ال ثلاثه ايام.

من جانبه أكد اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المخزون الاستراتيجي بشمال سيناء يصل إلى الخمسه اشهر من السلع الإستراتيجية كالسكر والزيت والأرز والثلاثه أشهر في المحافظات الست الأخري التي قد تتعرض لأمطار طبقًا لتقارير هيئه الأرصاد الجوية.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بانشاء غرف عمليات مركزية بمديريات التموين بتلك المحافظات واخري فرعيه بالادارات التابعه لها لمتابعه الموقف على مدار الساعه، مشيرا إلى وجود تنسيق كبير بين الدكتور على المصيلحى ومديرى المديريات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وكذلك الخبز.

المصرى اليوم

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