رئيس وزراء الهند يلغى 3 قوانين احتج عليها المزارعون

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أمس، إنه قرر إلغاء ثلاثة قوانين زراعية مثيرة للجدل احتج عليها المزارعون لأكثر من عام، فى تراجع واضح عن موقف الحكومة السابق. وقال مودى، فى خطاب وجهه إلى الأمة: «جئت اليوم لأخبركم، البلد بأسره، أننا قررنا سحب كل القوانين الزراعية الثلاثة».

وأضاف: «فى جلسة البرلمان التى تبدأ فى وقت لاحق من الشهر، سنكمل العملية الدستورية لإلغاء هذه القوانين الزراعية الثلاثة». ويعترض المزارعون على هذا التشريع الذى بدأ تطبيقه فى سبتمبر من العام الماضى، والذى يحرر القطاع من القيود التنظيمية بما يسمح للزراع ببيع منتجاتهم خارج أسواق الجملة التى تنظمها الحكومة حيث يضمنون حدا أدنى للسعر.

ويقول صغار الزراع إن هذه التغييرات تجعلهم عرضة للمنافسة من أباطرة القطاع وإنهم قد يفقدون فى النهاية دعم أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز. وتقول الحكومة إن إصلاح هذا القطاع الذى يمثل حوالى 15% من الاقتصاد البالغ حجمه 2.7 تريليون دولار يعنى فرصا جديدة وأسعارا أفضل للمزارعين.