بعد عقود فى السجن.. تبرئة «عزيز» و«إسلام» من قتل الناشط «مالكولم إكس»

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حصل رجلان أمضيا عقودًا فى السجن بعد إدانتهما بقتل الناشط الأسود والمدافع عن الحقوق المدنية مالكولم إكس عام 1965 على البراءة، أمس الأول، بعدما اعتذر المدعى العام لمقاطعة مانهاتن عما سماه «انتهاك القانون وثقة الجمهور».

وضجت قاعة المحكمة بالتصفيق عندما أبطلت قاضية المحكمة العليا لولاية نيويورك إيلين بيبين حكمى الإدانة ضد محمد عزيز (83 عاما) وخليل إسلام الذى توفى عام 2009. وكان الرجلان قد حصلا على إفراج مشروط من السجن فى الثمانينيات. وقال عزيز للمحكمة إن إدانته الخاطئة نابعة من عملية فاسدة فى جوهرها وهى عملية مألوفة للغاية بالنسبة للسود فى عام 2021، وقال إنه يأمل أن يتحمل النظام «المسؤولية عن الضرر اللامحدود الذى لحق به بسبب ذلك».

وقال اثنان من أبناء إسلام حضرا أيضا بالمحكمة وهما أمين وشاهد جونسون للصحفيين خارج قاعة المحاكمة إنهما يشعران بمزيج من السعادة والألم إزاء هذه التبرئة، إذ لا يمكن أن تعوض أسرتهما شيئا مما فقدته. وكان أمين يتراوح عمره من عام إلى عام ونصف وكانت والدتهما حاملا فى شهيد عندما تم القبض على إسلام الذى كان يُعرف سابقا باسم توماس جونسون. وقال أمين جونسون لرويترز فى وقت سابق أثناء انتظاره دخول قاعة المحكمة إن التبرئة جاءت «بعد فترة طويلة جدا.. بصراحة لم أكن أعتقد أننى سأعيش لأرى هذا اليوم».

وقال المدعى العام لمقاطعة مانهاتن سايروس فانس فى المحكمة إن أدلة التبرئة الجديدة التى ظهرت خلال تحقيق استمر عامين أوضحت أن عزيز وإسلام أدينا خطأً بقتل مالكولم إكس.

وحجب المحققون عن كل من الدفاع والادعاء العشرات من الوثائق من إدارة شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الاتحادى (إف. بى. آى)، ومنها تقارير تشير إلى تورط مشتبه بهم آخرين، وفقا لفانس، وما زالت إدانة رجل ثالث بقتل مالكولم إكس قائمة. وبرز مالكولم إكس كمتحدث رسمى باسم أمة الإسلام، وهى جماعة للأمريكيين السود المسلمين اعتنقت فكرة انفصال السود. وأمضى أكثر من عقد مع الجماعة قبل أن يصاب بخيبة الأمل وينفصل عنها علنا فى عام 1964 ويعتدل فى بعض آرائه التى كان يتبناها سابقا بشأن الفصل العنصرى.