إيران ترفض الاتهامات الغربية والخليجية: ملفقة واستعراضية

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انتقدت إيران الاتهامات «الملفقة» التى وجهتها إليها بشأن أنشطتها، دول غربية ودول مجلس التعاون الخليجى، قبيل استئناف طهران والقوى الكبرى المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووى.

وأكدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية فى الاتفاق، لدول الخليج العربية أن مصالحها الأمنية ستؤخذ فى الاعتبار لدى استئناف المفاوضات مع طهران بهدف إحياء الاتفاق فى 29 نوفمبر.

ورحّبت واشنطن ولندن وباريس وبرلين «بجهود» دول المنطقة «لتخفيف تصعيد التوتر وتشجيع الحوار»، مع تأكيد التصميم «على مواصلة مواجهة القلق الأوسع فى المنطقة فى مجال الأمن» خصوصا برنامج الصواريخ الإيرانية. ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، فى بيان، أن «الاجتماع والبيان الصادر عما يسمى بمجموعة العمل المؤلفة من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون للخليج الفارسى، ملفق واستعراضى ويفتقد الشرعية لدرجة أنه لا يستحق حتى الرد عليه».

واعتبر أن الولايات المتحدة بصفتها الطرف الذى خرج من الاتفاق النووى والمسؤول عن الوضع الراهن وبصفتها الدولة الوحيدة المستخدمة للسلاح النووى، تسعى مرة أخرى لخلق الأزمة وتأزيم الأجواء ضد إيران. ورأى أن «الدول التى يجب أن تتحمّل مسؤولية مغامراتها واعتداءاتها فى المنطقة ومنها العدوان المستمر على اليمن منذ 7 أعوام، لا يمكنها أن تطرح فى مقام المدعى اتهامات لا أساس لها ضد الآخرين وأن تتنصل من مسؤولية هذه الجرائم وتحرف أذهان الرأى العام».

وفى هذا الموقف، إشارة ضمنية إلى السعودية، الخصم الإقليمى الأبرز لإيران. وتقود الرياض منذ 2014، تحالفا عسكريا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فى مواجهة المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران.

وتستعد إيران والدول التى لا تزال منضوية فى الاتفاق النووى، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، لاستئناف مباحثات فيينا فى 29 نوفمبر. وأبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقا فى 2015 بشأن برنامجها النووى، أتاح رفع العديد من العقوبات التى كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيله باتت فى حكم اللاغية منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديًا فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وردًا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجيا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأبدى جو بايدن، الذى خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة فى مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها.

وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، ست جولات مباحثات فى فيينا بين أبريل ويونيو.

ودعت إيران، أمس، إلى عدم تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن حثت فرنسا المنظمة على «توجيه رسالة قوية إلى طهران» بشأن أنشطتها النووية وعدم إبداء تعاون.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس المحافظين بالوكالة، والمؤلف من 35 دولة، اجتماعا فى 24 نوفمبر فى فيينا قبل خمسة أيام من استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووى الإيرانى مع القوى العالمية.

وشكاوى الوكالة الدولية من عدم تعاون إيران تعاونا كاملا مع المراقبين ربما تزيد من صعوبة إحياء الاتفاق الذى وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووى مقابل رفع العقوبات الدولية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية على تويتر: «تؤكد إيران دوما، بصفتها عضوا مسؤولا فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن سمعة الوكالة الدولية كهيئة فنية ومتخصصة تابعة للأمم المتحدة لابد أن تكون منزهة عن أى سلوك سياسى».