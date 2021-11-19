الجنايات تدين المتحرش بـ طفلة الطالبية: لامس موطن عفتها وهتك عرضها بالقوة

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أودعت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالوفا، اليوم الجمعة، حيثيات حكمها الصادر بحق المتهم «مصطفى.ط»، بالتحرش بطفلة الطالبية، بالسجن 7 سنوات وتعويض 100 ألف جنيه.

وتضمنت الحيثيات أن المتهم الحاضر بشخصه ومعه دفاعه اعتصم بالإنكار أنه هتك عرض الطفلة المجني عليها بمنزلها أعلى سلك الطابق الأول محتضن إياها من الأمام والخلف وقبلها وحاول إخضاعها له لمدة تجاوزت الـ 5 دقائق، وانصرف بعد صراخ الطفلة، وإخبارها لوالدها الذي أبلغ أجهزة الأمن والتي تتبعت كاميرات المراقبة وحددت هوية المتهم وألقت بالقبض عليه.

كما جاء بحثيات الحكم أن الشاهد الأول أدعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما أن دفاع المتهم دفع بانتفاء أركان جريمة هتك العرض واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات، وانعدام الدليل المستمد من تحريات الشرطة.

وردت المحكمة على ما دفع به دفاع المتهم، فقالت: «إن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليه، ويستطيل إلى جسده فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده، ولما كان الثابت أن المتهم قبل المجني عليها من فمها ولامس موطن العفة منها بغير رضاها، فذلك الفعل فيه من الفحش والخدش بالحياء العرضي بما يكفي لتوافر الركن المادي لجناية هتك العرض، كما أن القصد الجنائي لجريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع يعد عورة سواء كان لإرضاء شهوته أو حتى للانتقام، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها فضلاً عن أن المجني عليها لم تبلغ الـ12 عامًا بعد، لما كان ذلك فإن توافر أركان الجريمة متحققة قبل المتهم، ومن ثم يكون الدفع على غير سند فتلتفت عنه المحكمة».

وأضافت الحيثيات: «أنه عما آثاره الدفاع من انقطاع صلة المتهم بالواقعة واستحالة تصور الواقعة وانعدام الدليل المستمد من التحريات، فمردوده أن المستقر عليه أن الاطمئنان الشهادة الشهود مرجعه لمحكمة الموضوع، فلها أن تنزل الشهادة المنزلية المناسبة لها، والمحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدي الإثبات من حصول الواقعة ونسبتها للمتهم وفق استخلاصها السابق السائغ من إنه بتاريخ 21 سبتمبر 2021 وأثناء توجه المجني عليها لشراء بعض الحلوى هاجمتها بعض الكلاب بالطريق العام، وبهروبها صوب العقار مسكنها قابلها المتهم محاولاً طمأنتها ودلف بها لمدخل العقار سكنها واضعا يده على كتفها، وما غابا عن الأنظار هتك عرضها بأن قبلها بفمها ولامس موطن العفة منها فدفعته المجني عليها خوفًا منه، وتوجهت إلى الشقة محل سكنها وأخبرت والدها بالأمر وبنزوله للطريق العام، ومراجعة كاميرات المراقبة المركبة بالطريق عثر على مقطع فيديو للمتهم يضع يده على كتف المجنى عليها ويدخل معها مدخل العقار».